¿Tres que se cortan?

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol está que arde. Sí, paso la octava fecha y los líderes, Ben Hur y Peñarol, volvieron a ganar para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. El que también volvió a sumar de a tres y no se quiere alejar de la pelea fue Florida de Clucellas. Algo más atrás, pero también en ascenso aparecen Atlético de Rafaela y Sportivo Norte.Este martes se llevará a cabo la reunión del CD y quedará confirmado cómo se disputará la novena fecha, que tendrá a los punteros jugando de visitante y a la “Flora” también.Todavía al campeonato le quedan 15 puntos en juego, cinco fechas, es muchísimo, pero hasta aquí, los de Villa Rosas y barrio Parque vienen marcado diferencias con el resto.No hay que descuidar la pelea de abajo. Los promedios apretan y con un descenso (hoy sería Humberto) y una promoción (hoy la jugaría Ramona), ninguno debe descuidarse. Por el momento, Sportivo y Brown zafan de todo y parecen acomodarse y alejarse de dichos puestos de ‘riesgo’.Argentino Quilmes vs. Ferrocarril del Estado, Deportivo Tacural vs Peñarol, Deportivo Ramona vs. Ben Hur, Deportivo Libertad vs. Florida de Clucellas, Brown de San Vicente vs. Unión de Sunchales, 9 de Julio vs. Argentino de Humberto, Atlético de Rafaela vs. Sportivo Norte.Ramona (V), Libertad (L), Brown (V), 9 de Julio (L), Atlético (V).Tacural (V), Ramona (L), Libertad (V), Brown (L), 9 de Julio (V).Libertad (V), Brown (L), 9 de Julio (V), Atlético (L), Sportivo (V).Sportivo (L), Humberto (V), Unión (L), Florida (V), Ben Hur (L).