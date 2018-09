Sigue preso: Zárate se negó a declarar

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El futbolista Nahuel Zárate se negó a declarar ante el juez Guillermo Rongo y por el momento seguirá detenido luego de chocar contra un taxi, en el que fallecieron el conductor y su acompañante, en un hecho ocurrido el domingo a la madrugada en la Avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Villa Riachuelo.

El ex jugador de Boca, Godoy Cruz, Unión de Santa Fe y Atlético Tucumán, de 25 años, no prestó declaración indagatoria, según trascendió, por recomendación de su abogado Rodolfo Baqué.

Zárate embistió con su VolksWagen Scirocco a un taxi y provocó la muerte de sus dos ocupantes, de 54 y 55 años, cuando circulaban por la Avenida General Paz, a la altura de la calle Madariaga.

El letrado del jugador afirmó en declaraciones a la prensa que su cliente, actualmente detenido por el delito de homicidio culposo, no podía recordar lo que había pasado y se encontraba "muy angustiado por lo sucedido".

De hecho, fue atendido en el hospital Santojanni por algunos golpes leves y de ahí derivado a la comisaría 8 C, donde permaneció apresado hasta que fue a declarar ante el magistrado.

Zárate se negó dos veces a realizarse el test de alcoholemia apenas ocurrió el trágico choque, pero horas después se le extrajo una muestra de sangre y otra de orina de forma compulsiva por orden del juez Rongo y las muestras fueron a la morgue, con el fin de determinar si manejaba o no bajo los efectos del alcohol y las drogas.