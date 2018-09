Nicolás Schanz logró imponerse en Ramona

QUINTA DEL MIDGETS SHOW AND POWER

1 / 2 - FOTO ALDANA PETER MATIAS SCHANZ. Festejó su primer triunfo en el Midgets Show and Power. HAY EQUIPO. Tiempo de festejo luego de la victoria en la final de Ramona.

Matías Schanz inscribió su nombre como ganador, por primera vez, en la quinta fecha del Torneo Oficial de la categoría Midgets Show and Power, que se realizó el pasado domingo en el circuito "Raúl Caligaris" de la localidad de Ramona.Por segunda oportunidad consecutiva se quedó con la victoria un motor de seis cilindros, toda vez que en la anterior había ganado Diego Haspert.Se inscribieron 25 pilotos, se vendieron 620 entradas y los resultados quedaron ordenados de la siguiente manera:1º Matías Schanz, en 2m34s800; 2º Leonardo Rinaudo; 3º Carlos Boscatti; 4º Adrián Bonafede; 5º Octaviano Gudiño y 6º Jesús Ceragioli.1º Adriel Viano, en 2m35s728; 2º Pablo Baronetto; 3º Emiliano Manera; 4º Hugo Valsagna; 5º Angel Gaggi y 6º Ariel Bersano.1º Gustavo Toffoli, en 2m33s436; 2º Gastón Viano; 3º Gonzalo Zurbriggen; 4º Diego Haspert; 5º Mauricio Ferrero y 6º Sebastián Vila.1º Gustavo Tóffoli, en 3m53s362; 2º Adriel Viano; 3º Pablo Baronetto; 4º Mauricio Ferrero; 5º Fernando Merke; 6º Gonzalo Zurbriggen; 7º Hugo Valsagna y 8º Rubén Cravero.1º Gastón Viano, en 3m45s331; 2º Matías Schanz; 3º Carlos Boscatti; 4º Adrián Bonafede; 5º Angel Gaggi; 6º Diego Haspert; 7º Leonardo Rinaudo y 8º Sebastián Vila.1º Ariel Bersano, en 4m06s267; 2º Jesús Ceragioli; 3º Franco Gerbaudo; 4º Jorge Destefanis; 5º Emiliano Scalvasio; 6º Octaviano Gudiño; 7º Javier Pic; 8º Agustín Granero y no clasificó Emiliano Manera.1º Matías Schanz, en 4m42290; 2º Gastón Viano; 3º Gustavo Toffoli; 4º Adrián Bonafede; 5º Carlos Boscatti; Adriel Viano; 7º Fernando Merke; 8º Mauricio Ferrero; 9º Angel Gaggi; 10º Diego Haspert; 11º Pablo Baronetto; 12º Leonardo Rinaudo; 13º Sebastián Vila; 14º Rubén Cravero; 15º Hugo Valsagna y no clasificó Gonzalo Zurbriggen.