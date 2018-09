Lifschitz en California, pero no en la Rosada

El gobernador Miguel Lifschitz participará este martes y miércoles en California, Estados Unidos, de un nuevo encuentro de la Coalición Under2, donde asumirá la presidencia de la organización en la región de América Latina. Santa Fe es la única provincia de Argentina que forma parte de esta institución que trabaja para luchar contra el cambio climático.

El gobernador de Santa Fe no estará en la cumbre del presidente, Mauricio Macri, con los gobernadores en la que se buscará un acuerdo en torno al Presupuesto 2019. De todos modos, el encuentro contará con representantes de Santa Fe, como el ministro de Gobierno, Pablo Farías.

Antes de viajar a Estados Unidos, Lifschitz, junto a la ministra de Educación, Claudia Balagué, encabezó este lunes en Rosario, el acto de celebración por el Día del Maestro bajo el lema: “Camino de la Educación Santafesina”, donde además entregó los premios "Olga y Leticia Cossettini".

Under2 es una organización de estados subnacionales, es decir provincias, que se ponen de acuerdo y trabajan consensos para luchar contra el cambio climático. De esta manera, el cambio climático se incorpora en la agenda política, impulsando acciones desde cada territorio pero también a nivel mundial. Actualmente Under2 está liderada por el Estado de California (Estados Unidos) y el Estado Baden-Wurtemberg (Alemania).

En noviembre de 2017, en el marco de la Reunión General de los Estados Subnacionales Contra el Cambio Climático, la provincia de Santa Fe se incorporó a la Coalición Under2, siendo la única provincia de Argentina en participar.

La organización tiene un presidente por región y este martes Lifschitz asumirá como representante de la región de América Latina. La provincia de Santa Fe trabaja hace varios años sobre el cambio climático, temática que permite poder pensar en otras formas de producción y en un sistema colaborativo. El objetivo no es sólo mitigar las consecuencias del cambio climático, sino también pensar cómo cambiar el sistema de producción para no agravar la situación y transformarlo en un sistema sustentable tanto para el ambiente como para la sociedad.

Por este motivo, el gobernador no podrá participar de la reunión de gobernadores convocada para este martes. Por razones de salud, el vicegobernador tampoco podrá asistir. Por lo tanto, representarán a la provincia los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; y de Economía, Gonzalo Saglione.



AGENDA DEL GOBERNADOR

Este martes el gobernador arribará al Estado de California a las 15 horas. A las 17 horas mantendrá una reunión de trabajo con los equipos técnicos de la Coalición Under2. Seguidamente se reunirá con la directora de Cambio Climático y Sustentabilidad del Banco Interamericano de Desarrollo, Amal-Lee. En tanto, a las 19 horas se reunirá con el director general de la Coalición Under2, Tim Ash Vie. A las 20:30 mantendrá una cena de trabajo.

Este miércoles, en tanto, participará de la apertura del registro para el Steering Group de la Coalición Under2 a las 8 horas; a las 8:30 del Encuentro del Steering Group de la Coalición Under2; a las 10 horas de la conferencia a cargo de la embajadora global de la Coalición Under2, Christiana Figueres, sobre Liderazgo para adaptar las curvas de las emisiones al 2020; a las 10:15 de la charla sobre nuevo grupo de liderazgo y reporte del el encuentro del Steering Group.