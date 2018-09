El Congreso aborda la quita del Fondo Sojero

BUENOS AIRES, 11 (NA). - En medio de las negociaciones por el Presupuesto 2019, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo tratará hoy el decreto que eliminó el Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Sojero. La reunión tendrá lugar a las 12:00 en el Salón Illia del Senado, horas antes de que el presidente Mauricio Macri reciba a los gobernadores en el Casa Rosada.El DNU 756/18, que suprimió el Fondo Sojero creado por la ex presidenta Cristina Kirchner en 2009, desató un nuevo frente de conflicto de la Nación con los gobernadores, ya que constituía una fuente de ingresos muy importante para las economías provinciales, de los municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Concretamente, significaba la coparticipación del 30 por ciento de lo recaudado por Nación en concepto de derechos de exportación de las exportaciones de granos de soja y el 27% de harinas y aceites de soja. La publicación del decreto generó malestar entre los gobernadores, porque la continuidad del Fondo Sojero estaba garantizada en el pacto fiscal que habían firmado el año pasado con el Gobierno nacional.La comisión bicameral que deberá dictaminar sobre la validez o nulidad del DNU está conformada por ocho legisladores del oficialismo y por ocho de la oposición. Si hay empate en la cantidad de votos, desempatará el presidente de la comisión, el radical Luis Naidenoff, por lo que en ese caso el oficialismo lograría convalidar el decreto.En paralelo al intento de anulación del decreto en el Congreso, tres diputados nacionales por Córdoba del interbloque Frente para la Victoria participaron de la presentación de un recurso de amparo contra esa norma. Gabriela Estévez, Juan Pablo Carro y Juan Manuel Pereyra acompañaron con su firma la presentación del recurso de amparo que es encabezado por el intendente de San Esteban, Daniel De Lorenzi.En el texto se advierte sobre "la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta" en el dictado del decreto, dado que "el Ejecutivo Nacional no puede modificar por decreto el régimen de coparticipación". Además, se argumenta que no existía "necesidad y urgencia" en la medida, ya que "el decreto hace referencia genérica a factores externos y manifiesta la necesidad de equilibrar el déficit fiscal", algo que está "vedado" en materia de DNU."La decisión del presidente Macri de dejar sin efecto el Fondo Federal Solidario provoca un importante desfinanciamiento tanto en provincias como municipios, que no podrán seguir con obras de infraestructura que son fundamentales para el desarrollo local, colaborando una vez más al deterioro de las economías regionales", indicó Estévez en un comunicado.