Antes del paro del 25, Sica busca reunirse con la CGT

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró ayer que durante la semana se reunirá con dirigentes de la CGT para "seguir manteniendo los canales de diálogo" entre el Gobierno y los gremios, antes del paro general convocado para el 25 de septiembre. "Vamos a seguir manteniendo los canales de diálogo que ya existían", afirmó Sica, al término de la reunión de coordinación de Gabinete, encabezada por el presidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno.La declaración de Sica se da en momentos en que la CGT tiene ratificado un paro general para el martes 25 de este mes, con adhesión de las demás centrales como las CTA. "Se estipularán reuniones de trabajos con la CGT y distintas organizaciones gremiales, para seguir manteniendo los canales de dialogo", afirmó Sica, al confirmar que coordinará un encuentro con el secretario de Trabajo, Jorge Triaca.Sica y Triaca establecerán el cronograma de reuniones, en el contexto del paro nacional de la CGT, que este lunes el integrante del triunvirato que encabeza la central obrera, Carlos Acuña, ratificó y lo calificó de "inevitable", además de adelantar que tendrá un impacto "contundente".El ministro explicó que "el hecho de que Trabajo no siga siendo Ministerio no desvirtúa el esfuerzo que se vino desarrollando hasta ahora".Además, indicó que su cartera "ahora tiene una mirada más abarcadora de lo que es la cadena de valor", al sostener que "en el mundo ya no se separa lo que es la industria, servicios, agropecuario y trabajo", e indicó que las mesas sectoriales, "es un instrumento que venimos utilizando hace dos años", y de las que suele participar el presidente Mauricio Macri.Por su parte, Acuña aclaró que la huelga es "inevitable" y agregó: "Uno tiene un mandato para que el Gobierno revierta situaciones. No pueden decir que uno no da posibilidades. Tuvieron más de 20 días para empezar a dar respuestas y no las dan"."Inevitablemente vamos al paro. El resultado de esta medida de fuerza va a ser contundente. No solamente por la organización de los gremios sino porque el estado de la sociedad es deprimente", enfatizó el titular del sindicato de empleados de Estaciones de Servicio y Garajes.En declaraciones a la radio Futurock, el sindicalista indicó que "lo que más duele es la insensibilidad del Gobierno con respecto a la pérdida del poder adquisitivo" porque, según dijo, "hay actividades que se están fundiendo"."Siempre estamos abiertos al diálogo, se ha visto desde que asumió el Gobierno. Pero si no se ejecutan las políticas a favor del sector trabajador, de la industria nacional y en defensa del poder adquisitivo y los salarios, las mesas de diálogo no sirven para nada. Todo el mundo pide un cambio de rumbo en la política económica", finalizó.