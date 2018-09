Un vuelo de Aerolíneas demorado en Nueva York

Alrededor de 200 pasajeros que debían regresar ayer desde Estados Unidos a través del vuelo 1301 de Aerolíneas Argentinas quedaron varados en Nueva York a raíz de un problema en una computadora que impidió el despegue. Así lo informó el periodista rafaelino y colaborador de LA OPINION, Sergio Boschetto, quien formaba parte del pasaje."El vuelo debía partir a las 16 hs. hora de Nueva York. Primero nos informaron que la salida sería dos horas más tarde porque supuestamente el personal llegó tarde el domingo y no cumplía las horas mínimas de descanso. Por tanto, ascendimos al avión dos horas más tarde. Permanecimos sentados una hora. Hubo un desperfecto en una computadora, trataron de solucionarlo. Hicieron descender a quienes viajaban en primera clase. Y pese a los esfuerzos, no hubo solución, por tanto debimos bajarnos y estamos esperando las valijas. En principio, nos darán un hotel para alojarnos hasta tanto se confirme la reprogramación del vuelo", sostuvo Boschetto a este Diario.Entre los pasajeros que no pudieron embarcar se encontraba el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco.