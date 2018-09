Castellano pidió otra vez a la Provincia para que se haga cargo de la seguridad

"Con la marcha del jueves en reclamo de justicia por el crimen del comerciante Juan Carlos Re y de seguridad para toda Rafaela se ha un enviado un mensaje contundente al Gobierno provincial. Ahora es el turno del Gobernador (Miguel Lifschitz) y del Ministerio de Seguridad de dar una respuesta a tantos rafaelinos que se sienten desprotegidos". Esta crítica lectura corresponde al intendente, Luis Castellano, quien se mostró "especialmente sensibilizado" luego de reunirse durante la semana con la familia del almacenero que sufrió un disparo en un intento de robo que le causó la muerte después de permanecer varios días internado en el Hospital.

"La gente dijo basta de inseguridad, ese es el principal mensaje a quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad" consideró durante una entrevista con este Diario para evaluar la movilización del jueves desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Jefatura policial. "Ha sido una marcha contundente, para lo que es la ciudad de Rafaela y para lo que son las convocatorias para este tipo de movilizaciones. Que hayan participado alrededor de 400 personas acompañando en el pedido de justicia a la familia Re y por más seguridad para Rafaela es un mensaje importante. El gobernador de la Provincia debe considerar esta protesta como un claro mensaje de los rafaelinos. Fue una marcha en silencio, respetuosa y con mucho contenido", sostuvo Castellano.

- Usted recibió a la familia del comerciante asesinado y de ese encuentro surgió una carta muy frontal para el Gobernador. ¿Le respondieron?

- Por supuesto que he recibido a la familia Re, y he escuchado el dolor en primera persona por esta pérdida, en el cual se expresa el cansancio y el hartazgo que siente mucha gente por la inseguridad. Como representante de los rafaelinos, le tengo que decir al Gobernador que no damos más, porque llevamos muchos años reclamando por mayor seguridad para nuestra ciudad. No damos más porque muchas familias se sienten encerradas en sus propias viviendas o comercios. No damos más porque son también muchos años reclamando basta de impunidad con la droga, pero no vemos respuestas. No damos más porque hay enormes carencias con las que debe trabajar la policía y no son resueltas. No damos más porque los delincuentes siguen sueltos. Todo esto se expresó con la marcha del jueves, es lo que siente la familia Re, a ellos nadie les va poder devolver el esposo o el padre, pero quieren que no vuelva a suceder. Por eso escribimos la carta juntos, yo como representante de todos los rafaelinos y por supuesto de la familia. El Gobernador debe tomar nota de todo esto, y tienen que atendernos, tiene la obligación institucional de atendernos. Y de poner todo lo que tenga a su alcance porque el Gobierno provincial es el responsable institucional de la seguridad, para que Rafaela cambie y sea más segura. Y no, todavía no me respondieron.

- Cree que hay un aumento del delito y una mayor violencia de los delincuentes. A partir de esta sensación de desprotección de que usted habla, pareciera la sociedad denuncia públicamente cuando es víctima de la inseguridad, a diferencia de otros tiempos cuando evitaba la difusión.

- Al no encontrar los canales institucionales para resolver las denuncias y ver que quedaban en saco roto o eran tantas las explicaciones que se pedían a la víctima que se terminaban cansando, la gente ha optado por manifestar públicamente su descontento, me parece muy bueno que así sea. Insisto, las autoridades provinciales, con el Gobernador a la cabeza y el ministro de Seguridad, deben tomar nota de esta situación. Rafaela no aguanta más pero no vemos que haya reacción del Gobierno provincial. Desde la Municipalidad llevamos muchos años planteando por la vía del diálogo esta situación. Como no se nos ha dado respuesta, la gente sale a reclamar. Yo represento a la gente como Intendente, y quiero acompañar a mi pueblo para que tengamos lo que nos corresponde y lo que nos merecemos como ciudad.

- Usted no tiene una buena relación con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, que empeoró a partir del destrato que él tuvo con usted y que se hizo público en una escucha telefónica. ¿Sabe cuántas veces vino Pullaro a Rafaela este año?

- No hemos contado cuántas visitas a realizado el ministro de Seguridad a la ciudad. También es cierto que si vino, nunca nos ha informado como sí lo hacen otros ministros de la Provincia. Es una señal de la respuesta que el Gobierno provincial y el socialismo en particular le está dando a la ciudad en materia de seguridad. No ves a nadie respondiendo por lo que está pasando, no ves a nadie de la Provincia atendiendo a las víctimas o viniendo a la ciudad a poner la cara ante tantos pedidos por escrito que fueron enviados a Santa Fe. No reaccionan y esto nos desespera. Las herramientas las tiene la Provincia. Y no es que en la ciudad nos quedamos quietos, al contrario hemos incorporado 25 agentes a la GUR que trabaja en la prevención, compramos equipamiento. Además está todo nuestro trabajo en iluminación, en limpieza de calles, en apertura de barrios, todo lo que tiene que ver con lo social y lo urbano para contener la seguridad.

Pero si no se trabaja en prevención y para que los delincuentes queden presos esto no va a tener solución. Y que no venga el ministro, más allá de la relación con el Intendente, es una falta de respeto a los rafaelinos.

- Se lo nota entre enojado y decepcionado.

- Sí. Es que la reunión con los familiares de Juan Carlos Re sensibiliza, conmueve. Han perdido a un padre, a un esposo, a un amigo. Necesitamos que quienes son responsables en la política de seguridad entiendan que la ciudad necesita una respuesta inmediata.