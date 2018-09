Peñarol y Ben Hur, cabeza a cabeza

Tanto Ben Hur como Peñarol no aflojan. De local son imbatibles (suman 4 triunfos y 1 empate) y ayer volvieron a sumar de a tres para seguir siendo los líderes del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

Peñarol le ganó el clásico a Argentino Quilmes, 1 a 0, con gol de Leonardo Ochoa y en barrio Parque el “Lobo” goleó 4-1 al Deportivo Tacural. Otro que ganó y se ilusiona es Atlético de Rafaela.

En Clucellas, Florida le ganó 2-1 al Deportivo Ramona y con esta nueva victoria la ‘Flora’ alcanzó los 16 puntos y quedó a sólo uno de los líderes.

En la lucha de abajo, el “Negro” festejó la caída de Ramona, que sigue en puesto de promoción, mientras que Argentino de Humberto que igualó con Brown, se mantiene en descenso directo. Los dirigidos por Pachi Isaurralde continúan zafando de todo y alejándose de los puestos de peligro.

En los adelantos, Libertad le había ganado el clásico a Unión por 1-0 y Sportivo Norte igualó sin goles con 9 de Julio.



Incidentes en la salida. Al finalizar el clásico entre Peñarol y Quilmes, con victoria para el equipo de Villa Rosas la parcialidad cervecera se retiraba del estadio y se escucharon disparos en las afueras. Según trascendidos la barra del conjunto de barrio Italia habría tenido un enfrentamiento con la policía.



Próxima fecha (9°): Argentino Quilmes vs. Ferrocarril del Estado, Deportivo Tacural vs Peñarol, Deportivo Ramona vs. Ben Hur, Deportivo Libertad vs. Florida de Clucellas, Brown de San Vicente vs. Unión de Sunchales, 9 de Julio vs. Argentino de Humberto, Atlético de Rafaela vs. Sportivo Norte.



Lo ocurrido en la tarde de ayer:



Ferrocarril del Estado 0 vs. Atlético de Rafaela 1



Cancha: Ferrocarril del Estado.

Árbitro: Guillermo Tartaglia.

Reserva: 0-1



Gol: ST 20m Gabriel Gramaglia (AR).

Incidencia: Expulsado ST 43m José Abt (F)



Argentino de Humberto 0 vs. Brown de San Vicente 0



Cancha: Argentino de Humberto.

Árbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: 1-1



Goles: No hubo.



Florida de Clucellas 2 vs. Deportivo Ramona 1



Cancha: Florida de Clucellas.

Árbitro: Rodrigo Pérez.

Reserva: 2-1



Goles: PT 12m Lucas Lorenzatti (F), ST 32m Pablo Paire (F), 41m Nicolás Quevedo (R).

Incidencia: Expulsado ST 44m Víctor Nieto (R).



Ben Hur 4 vs. Deportivo Tacural 1



Cancha: Ben Hur.

Árbitro: Víctor Colman.

Reserva: 1-0



Goles: PT 14m, 21m Matías Ferreyra (BH), ST 1m Norberto Ibañez (T), 37m Joaquín Castellano (BH), 45m Pablo Palomeque (BH).



Peñarol 1 vs. Argentino Quilmes 0



Cancha: Peñarol.

Árbitro: Franco Ceballos.

Reserva: 3-0



Gol: PT 32m Leonardo Ochoa.