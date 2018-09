Novak Djokovic, campeón del US Open 2018

(LA OPINION EN EL US OPEN 2018). La esperanza estaba, en la previa era un partido cerrado, los llegaban con un buen andar y las armas marcar la diferencia, seguramente no iba a ser mucho, pero diferencia al fin. El hombre de Tandil peleó el partido hasta el final, con sus armas de siempre, bien de la cabeza y con un corazón muy grande, seguramente ayudado por la hinchada argentina. Pero Del Potro se encontró con un Djokovic estupendo, con un nivel superlativo, jugando siempre al ataque, abriendo la cancha y cuando Del Potro podía conectar el drive, siempre se las ingeniaba para llegar, con una elasticidad y apertura de piernas, digno del mejor Julio Bocca.

El primer set fue casi todo del ex número 1 de mundo, parecía que nunca se iba a equivocar, le salía todo, así el primer set se lo llevó 6-3.

Era impensado que Djokovic pudiera mantener en el partido el nivel que exhibió en la primera manda. Generalmente en el tenis, en un abrir y cerrar de ojos cambia todo. Y esto paso en el segundo, parecía que la historia se repetía, pero el Serbio falló en algunos tiros, se desconcentró cuando al sacar alguien gritó desde las tribunas y esto lo aprovechó el argentino y pudo llevar la definición a un tie break, otra vez Djokovic estuvo tuvo más puntería, se equivocó menos, jugó a gran nivel y se puso 2 sets arriba.

La pregunta que se hacían muchos ¿está cerrado el partido, tendrá fuerzas Del Potro para darlo vuelta?

Delpo luchó, peleó como desde el principio, intentó siempre con su drive, quería hacer daño, pero le llegaba todo de vuelta y rápidamente el hombre entrenado por Marian Vajda sacó rápidas ventajas y lo pudo cerrar con su saque.

Otra vez está de vuelta Novak Djokovic, logró Wimbledon y ahora el US Open. Y seguramente irá a la caza de Federer (2) y Nadal, que por ahora es el número 1.



EL TORNEO DE DEL POTRO

La amargura por la derrota, quedarse tan cerca de su segundo Grand Slam, es probable que lo pueda hacer sentir frustrado, pero tuvo dos semanas brillantes, donde solamente hasta el partido final, había perdido un set (con John Isner). También demostró que puede estar fácilmente en la conversación con los mejores.



LOS NUMEROS DEL CAMPEON

Tiene 31 años, llegó a los 14 títulos de Grand Slam (6 de Australia, 1 de Roland Garros, 4 Wimbledon y 3 Abiertos de Estados Unidos). Por ganar este torneo recibió un cheque por 3.800.000 dólares. Los números dicen que lleva ganados sus últimos 16 sets y 22 de sus últimos 23 partidos, esta racha viene de Wimbledon. Desde este lunes, será el nuevo N° 3 del mundo y está segundo en la carrera al torneo de Maestros, en Londres.



DOMINGO CON LLUVIA

El pronóstico amenazó varios días con lluvia, el agua nunca llegó, a excepción del sábado, alguna llovizna y el domingo sí, fue un día completo desapacible, lluvia todo el día y la temperatura más baja. Afortunadamente eso para los organizadores poco importó, el techo corredizo del Arthur Ashe Stadium, no deja preocupar a nadie.



FIN DE LA COBERTURA

A nivel profesional y humano una experiencia inolvidable. Me encontré con una organización de primer nivel. Un agradecimiento al diario, por estar siempre dispuesto a darme una mano cuando quiero estar acontecimientos nacionales o internacionales. A LT 28 (AM 1150 y F 96.5) la emisora donde desarrollo mis tareas. A las empresas que me dieron un espaldarazo grande, Sancor Seguros, DH Turismo y a las que no puedo nombrar. Y por supuesto a mi familia, que me banco en esta travesía.