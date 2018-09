Proponen cambiar la base para la readecuación de las partidas

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION). - La semana próxima será clave en el Concejo Municipal. Es que allí analizarán las partidas de asistencia social que los funcionarios del Ejecutivo reclaman para poder ayudar a la gente. El Ejecutivo estimaba que estarían necesitando entre 7 u 8 millones de pesos más. Pero, desde la oposición, estaban reclamando más detalles, debido a que la ejecución presupuestaria que contaban (la información administrativa que determina como se gastó efectivamente el dinero estimado en el Presupuesto) tenía meses de atraso. Según los opositores, el presupuesto estimaba para esto 19 millones de pesos, a lo que podrían sumárseles cerca de $3.8 millones que podrían redirigir sin pedir autorización, sólo informando (20% según la ordenanza). Pero, entendían que sólo se habían ejecutado la mitad de las partidas y restaban aún 4 meses. Es decir, el DEM tenía margen de maniobra y no la urgencia que decía. Por eso se retrasó ese debate. Hasta esta semana.

Fuentes del Ejecutivo le confirmaron a LA OPINION que la semana pasada no subieron más información. "Supongo que lo haremos en esta. No terminamos con esta tanda y ya tenemos varias más para subir", admitieron con un dejo de cansancio.

Es que la inflación absolutamente desmedida impacta en las arcas municipales. Es por ello que la semana pasada el Intendente se reunió primero con el Gabinete Social para fijar las prioridades y en segunda instancia, con el equipo económico, para tener un detalle de las dificultades que representa desde lo administrativo. Evidentemente, así es muy difícil que continúe.

Ante este escenario, los concejales del oficialismo (Evangelina Garrappa y Jorge Muriel) presentaron la semana pasada un proyecto de ordenanza para modificar el Presupuesto actual y tratar de encontrar una alternativa que le permita al Ejecutivo tener un poco más de oxígeno y evitar tener que pedir autorizaciones permanentemente.

En la actualidad, el artículo 6º inc. c) determina que cuando las partidas de "Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital superiores a $300.000 de cada una de las Secretarías y Subsecretarías excedan hasta un 20% las sumas previstas", el DEM debe informar y pedir autorización al Concejo. Dicho de otra forma: si se gastaba más de 60.000 pesos de lo estimado ($360.000 en total), se tenía que pedir permiso al Cuerpo Legislativo. Claro que esto se planteó con un escenario en donde se suponía que la Argentina iba a crecer 3.5%, una inflación del 15.7% y un dólar a $19.30. Ahora, el PBI caerá 2.6%, la inflación será del 42% y el dólar oscila entre los $38 y 40.

¿Qué proponen Garrappa y Muriel? Que la base sobre la cual se toma el 20% no sea $300.000 sino que sea de $500.000. Eso le daría un margen de $100.000 antes de tener que pedir una autorización. Es decir, le daría una capacidad de maniobra al DEM de $240.000 extra.

Otra alternativa (que no es la presentada) es que se modifique el porcentaje o bien, que se lo indexe según la inflación oficial. Pero así, el margen de maniobra sería mucho menor: sobre la base de los $300.000 actuales y suponiendo una inflación del 40%, deberían pedir autorización recién a los $120.000 extra (erogando más de $420.000 en total). Mucho menos que el cambio en la base imponible del proyecto oficialista.

La pregunta es clara: ¿qué posición adoptará la mayoría de la oposición (Cambiemos y Frente Progresista) ante este pedido?



LICITACIONES, COMPRAS

DIRECTAS Y CONCURSOS

El otro tema es la actualización de los montos para las compras directas, concursos de precios y licitaciones. La última modificación se realizó en 2015. Lo que sugieren desde el DEM es actualizar esos montos a los valores actuales: casi duplicar lo que hoy tienen autorizado.

El viernes por la mañana, la directora de Compras, Noelia Chiapero, graficó la situación: “Para una compra mayor a 70 mil pesos -recordó Chiappero- la Municipalidad debe pedir tres presupuestos. En el tiempo que nos lleva pedirlo, el precio ya varió. Por eso como Estado nos vemos obligados a cumplir con ciertos pasos que, frente a este panorama, hacen imposible llevar adelanto el trabajo”.

Pero, desde la oposición, sostienen que los números que manejan municipios mucho más grandes como Rosario o Santa Fe son inferiores a los que tiene Rafaela. Y no estarían dispuestos a darle esas nuevas cifras.

Hay solo unos metros. Pero la forma de ver la realidad entre el quinto y el sexto piso del Palacio Municipal es muy diferente.