Posetto: “estamos manteniendo un equilibrio pese a la situación"

Con motivo de conmemorarse este lunes el día del trabajador de la industria láctea, LA OPINION dialogó con Domingo Possetto, Secretario de la Seccional Rafaela de ATILRA, donde comentó cómo es la situación actual del sector lácteo y de los trabajadores en particular. “La situación actual del sector lácteo no escapa a la realidad que vive el país desde el punto de vista económico. Nosotros hemos discutido siempre salarios importantes, y en este sentido te puedo dar un ejemplo: en diciembre de 2014, la categoría B representaba 1186 dólares por mes. Y en septiembre de 2018, la categoría representa 612 dólares por mes. Es cierto también que el próximo mes vamos a seguir conversando sobre las paritarias para recomponer los salarios, pero termina siendo una abultada cantidad de empleados sin poder adquisitivo.

- En cuanto a los pagos a los trabajadores, ¿se está al día?

- En nuestra jurisdicción, los pagos están absolutamente al día en todas las empresas, las grandes, chicas y más pequeñas también, se está todo al día con los pagos. Las empresas, por suerte, han podido cumplir, porque tenemos empresas importantes que venden en el mercado interno. Si bien algunas tienen sus dificultades económicas, como todo el mundo, hoy se está todo al día en materia de pagos de salarios.

- ¿Y se han producido bajas, altas o se mantienen los puestos de trabajo?

- No se han producido bajas. Hay mucha tecnificación en las empresas, pero tampoco estamos teniendo altas, con lo cual estamos manteniendo y delicado y fino equilibrio que a nosotros, a final de cuentas, nos perjudica para los aportes de obras sociales, mutual, etc, porque la pirámide que siempre se utilizó para darle beneficios a los más carenciados o los que necesitan más salud, que son las personas mayores, hoy se está invirtiendo, con lo cual hoy tenemos muchos mayores en la obra social y pocos menores, con lo cual se nos torna sensiblemente difícil la situación. No obstante eso, estamos cumpliendo en tiempo y forma con todas las prestaciones en todos los lugares, con mucha dificultad, pero lo estamos logrando.

- En relación a las demás seccionales, ¿la situación es la misma?

- La realidad de las demás seccionales, en comparación con Rafaela, es bastante parecida. Sacando el tema de Sancor, que es el tema más complejo que tenemos, hay algunas empresas que están más empeñadas que otras. Hay algunas que por su ineficiencia administrativa han tenido que cerrar las puertas. Por suerte son pocas, pero la situación es la misma que en el resto del país”.

- Y como secretario, ¿qué opinión tiene acerca de las últimas medidas que anunció Macri?

- Escuché que el presidente habló de 6 tormentas. La séptima debe ser la final (risas). Pero mi punto de vista es casi es nefasto. Está bien, seguramente, para algunas empresas, sobre todo las de exportación. Como está hoy el dólar, les generará muchos dividendos, pero para los trabajadores lecheros, en particular, y los trabajadores en general, esto se está convirtiendo en una bolsa de vidrio muy pesada para llevar, donde la gente está sufriendo problemas muy difíciles. Nosotros tenemos una farmacia sindical que atiende 2 o 3 rubros distintos de prestaciones laborales como corresponde, pero en algunos casos tenemos personas que vienen pero no alcanzan a retirar sus medicamentos porque no los pueden comprar. Este problema no pertenece a los trabajadores lecheros porque tenemos un sistema de fiado y demás, pero hay una gran merma en venta de productos medicinales que son importantísimos para la salud. El tema es muy difícil, pero uno nunca deja de perder las esperanzas de que la cosa va a mejorar. Los únicos brotes verdes que vemos son los que trae la primavera. No hay otros que sirvan para la sociedad.

- ¿Cómo es la paritaria acordada para este año?

- Tenemos un 15% ya otorgado y homologado, cumplido y ya disminuido. Esos 15% ya deben estar casi 6 o 7 abajo, ya que la inflación que da el gobierno es casi de 21%. En octubre, la comisión paritaria tiene que sentarse a renegociar o a conversar para fijar las bases para cerrar hasta diciembre con lo que ha habido de aumento y lo que va a venir hasta fin de año.

- ¿Qué número de afiliados tiene la Seccional Rafaela?

- Tenemos alrededor de 1600 trabajadores en la industria láctea, seccional Rafaela, y afiliados en nuestra orden gremial alrededor de 1550.

- Qué actividades se desarrollarán en el predio y qué mensaje tiene para darle a los trabajadores del sector en estos tiempos tan complicados?

- Tendremos un programa de festejo que se realizará de la siguiente manera: el viernes 7 por la noche, un torneo de truco en las instalaciones del camping, salón de usos múltiples. El domingo 9 se va a realizar un torneo de fútbol y bochas, el N.º 29 que venimos organizando. El domingo 23 de septiembre se va a realizar un almuerzo con baile donde vamos a recibir a todos los compañeros que se jubilaron desde el 1 de septiembre del 2017 al 21 de agosto del 2018. Y vamos a entregar diplomas a 63 compañeros que cumplen 25 años de afiliados. Con eso cerramos los actos que hacemos todos los años. Por otro lado, nuestra seccional cumple 75 años el próximo 30 de octubre, con lo cual el 1 de diciembre vamos a estar haciendo una cena baile para celebrar ese nuevo aniversario. Es muy bueno recordar, en esta oportunidad, todos aquellos hombres y mujeres que por la década del 40 comenzaron a gestar esa necesidad de aglutinarse, de encontrar un denominador común para poder ser solidarios y generar un futuro mejor. Durante todo este tiempo han transcurrido muchos directivos, muchos trabajadores de la industria lechera en los distintos puestos de trabajo en nuestra jurisdicción y queremos rendirle homenaje a esos pioneros. Tampoco no nos olvidamos de la gente mayor, y además, como secretario general, quiero agradecer a los compañeros de comisión directiva, delegados, activistas que siempre nos acompañan, personal administrativo, farmacias, etc, que trabajan dentro de la jurisdicción de ATILRA y un fuerte abrazo a los compañeros hombres y mujeres que desempeñan su tarea en la industria lechera.