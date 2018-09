El PS celebra el tomógrafo

El Partido Socialista de nuestra ciudad, emitieron un comunicado en donde destacan la puesta en marcha del tomógrafo, el cual se inaugurará oficialmente mañana a las 11, en el Hospital. Recordemos que el acto estaba programado para el lunes pasado, pero la degradación a Secretaría del Ministerio de Salud hizo que se suspendieran todas las actividades oficiales.

El texto dice lo siguiente: "La salud pública vuelve a ser noticia en la ciudad: un tomógrafo de última generación se inaugura en el Hospital “Dr. Jaime Ferré, con un equipo de 11 nuevos profesionales para el servicio de diagnóstico por imágenes, y una inversión de más de 10 millones de pesos del Gobierno Provincial.

"La salud es una inversión y no un gasto, así lo demuestra la concreción de la nueva guardia, el nuevo hospital en marcha, el servicio de emergencia 107 con más y mejores ambulancias, y la constante incorporación de profesionales y trabajadores de salud, paritarias abiertas, escalonamiento del sector no profesional, por mencionar solo lo más significativo.

"Nunca antes de estos 10 años de gestión del gobierno del Frente Progresista y de los gobiernos de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz se invirtió tanto en salud para Rafaela. Mientras la nación recorta el ministerio de salud, suspende vacunas y ajusta en sectores como discapacidad.

"Mejor que reclamar es hacer, invertir y sostener los presupuestos para salud. Lamentablemente el Estado local no acompaña, no articula y se retira como lo hizo del CIC (Centro Integrador Comunitario) dejando sin financiamiento al equipo de salud en el año 2016. Pedimos un ejercicio de memoria a los funcionarios de la fuerza política que gobernó durante 24 años la provincia y donde salud no era parte de la agenda.

"La salud vista por el ojo de la cerradura es para los que no tienen nada o tienen muy poco que ofrecer, para quienes reclaman y se adjudican obras y ni siquiera garantizan que funcione la subsecretaría de salud municipal. En cambio desde el gobierno de Santa Fe pretendemos abrir la puerta para que la salud sea un derecho, invirtiendo en consecuencia.

En los últimos 10 años en Rafaela se construyeron dos nuevos centros de salud, la nueva guardia del hospital, un servicio de emergencias 107 más ágil y eficiente, un nuevo hospital regional en marcha y se adquirió un tomógrafo de última generación.

"La salud no tiene techo y la inversión en tecnología es siempre un avance y bienvenida. Sin olvidar que a la tecnología de última generación la acompaña la tecnología blanda que constituyen los 11 profesionales que llevarán adelante un servicio de calidad y última generación.

"Cuando la ministra de salud deje inaugurado el tomógrafo este martes 11 de septiembre, contaremos con un servicio más moderno, accesible y público para mejorar la respuesta ante la creciente necesidad de servicios de salud de la población de Rafaela y la región que se suma a lo ya instalado. Nunca se hizo tanto, tengamos memoria."