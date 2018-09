El mercado inmobiliario evalúa los daños tras la devaluación

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION).- La megadevaluación vivida en los últimos meses en la Argentina hizo que todo el sistema económico se desacomodara. Precios en dólares, salarios en pesos y un resultado ya conocido a lo largo de décadas en la Argentina y nuevamente con este Gobierno.

Ante este escenario... ¿qué pasó con el mercado inmobiliario? Lucrecia Muhn, Presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Rafaela, respondió lo siguiente en "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "Los bienes que estaban en dólares, continúan así. Existe una incertidumbre ante eso y siempre está dependiendo de la necesidad de venta que tenga el propietario, porque aquel que no tiene necesidad de vender está esperando también que se estabilice toda esta situación. Y el que tiene billetes de moneda extranjera en la mano, quiere hacer valer lo que tiene en su poder. Lo que estaba en pesos, tiene una suba mínima".

Uno de los temas de mayor preocupación son los alquileres. "Nuestro mercado, por los estudiantes universitarios, comenzó a renovarse a final de año. Pero para el común de la gente, la renovación es a lo largo de todo el año. Los que se están renovando ahora tienen un 25%, un 30% de aumento, de acuerdo como hayan quedado este del último precio porque depende mucho de eso hay gente que te dice. Quizás a alguno le parezca que la renovación es cara, pero es porque la indexación que hubo fue demasiado baja", comentó. "Al mismo tiempo, si hay más oferta -sobre todo de departamentos, hace que no se pueda levantar mucho el valor y al dueño, tenerlo vacío, no le conviene, porque tienen que pagar él los impuestos y deja de percibir el dinero por una propiedad que ahora está cerrada", agregó.

¿El dueño acepta no aumentar a los precios de la devaluación o de la inflación para poder tener la casa ocupada? "Yo creo que no va a ir nadie que permanezca en el mismo valor. Obviamente va a ser a criterio de él, de forma personal, lo que quiera aumentar. No va a ir acorde con la inflación porque la inflación es mucho mayor y es obvio que si al haber oferta para quedar desocupada y no creo que le simpatice situación", respondió.

En cuanto a la cadena de pagos, Muhn reconoció que "cuando hay una situación así, siempre se retrae y gente que se retrasa. Cuando hay gente responsable y vienen a explicar su situación, se entiende. Obviamente, no va a ser a largo plazo, sino momentánea. Después hay gente que no aparece, que es irresponsable, pero siempre es así".

¿Y los locales comerciales? "Cuando está la situación económica de la manera que está, lo primero que se desocupa son los locales comerciales, porque la gente que pone un negocio tiene que pagar el alquiler, la luz... son demasiadas a las cargas que tiene. Tiene que tener una venta permanente como para poder afrontar esos gastos y además que vivir. Por eso, lo primero que se cuestionan, son los locales comerciales".



CREDITOS CONGELADOS

Y "DOLAR LADRILLO"

En la actualidad, los créditos que habían aparecido a partir de la gestión de Mauricio Macri (los UVA, actualizados por la inflación), han quedado absolutamente inalcanzables. "Es el tema de la indexación. ¿De qué manera este se pagan las cuotas?", indicó.

Muhn encontró en el campo una posibilidad de reactivación, si es que hay una buena cosecha y levanta el sector tambero, dado que el dinero de esas producciones se reflejan después en inversiones inmobiliarias en la ciudad. "La gente no especula tanto con el dólar. Acá la gente invierte en ladrillos. Lo que pasa que bueno no le ha ido bien con el tema.del clima. Pero ellos tienen que cubrir la inversión a realizar en el campo, primero y no sabés como te va a ir. Creo que sí a la gente ahora le va bien, si realmente este termina de cumplirse el tema el clima que viene mejorando para ellos, obviamente que esta gente invierte en ladrillos. Siempre ha ocurrido en las épocas anteriores". Igualmente, indicó que hoy por hoy, "la construcción está bastante frenada".