Llevaba seis equinos, y 3 quedaron en el camino

Ocurrió luego de detenerse la marcha de una pick-up Ford F-100 transportando un trailer y conducida por Claudio César G., de 54 años de edad, veterinario residente en 25 de mayo al 500 de la entrerriana localidad de Viale, a quien acompañaba Nanci Yolanda R., 54 años de edad, también domiciliada en Viale.

En tránsito desde la provincia de Entre Ríos hacia Villa Guillermina, Santa Fe, se desplazaban 6 equinos y las Libretas Sanitarias comprobaron la procedencia de solamente tres, no pudiéndose acreditar la procedencia del resto de los animales.

En la ocasión, el veterinario presentó una copia de un acta de infracción labrada en ruta nacional 168 (a la altura del kilómetro 18, y en nuestra Provincia), donde se dejó constancia de que no contaba con habilitación para el transporte de equinos, y que manifestó poseer la habilitación en su domicilio.

En ese contexto se hizo presente personal de la Dirección General de Seguridad Rural ("Los Pumas"), y ante consulta al fiscal en turno el funcionario dispuso se proceda al secuestro de los equinos que no posean Libreta Sanitaria equina, y que las actuaciones de los efectivos de la PSV se entreguen a pares de "Los Pumas" con sede en la ciudad de Reconquista, a los fines que determina la ley.



ALLANAMIENTOS EN FRONTERA

Se llevaron a cabo distintos allanamientos en calle 106 Nº 871, de la ciudad de Frontera, arrojando resultados positivos en cuanto a la detención de un hombre de 35 años. El mismo es imputado por el delito de lesiones leves dolosas por el vinculo, coacción calificada, amenaza simple, coacción calificada y desobediencia a una orden judicial relacionado a violencia familiar.

El mismo fue remitido a la Alcaidía URV de nuestra ciudad donde quedó alojado a disposición del Dr. Gustavo Bumaguin.