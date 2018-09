Ex jugador de Unión de Santa Fe provocó accidente

BUENOS AIRES, 10 (NA) - Un importante accidente de tránsito se dio en el barrio porteño de Villa Riachuelo y en la localidad bonaerense de Ramos Mejía dejó dos muertos, al tiempo que uno de los conductores heridos y que está en calidad de detenido es el ex jugador de Unión de Santa Fe, Boca y Atlético Tucumán, Nahuel Zárate.

Fuentes policiales informaron que el primero de los hechos se produjo a la madrugada en la Ciudad, más precisamente en la Avenida General Paz, altura de la calle Madariaga y a unos 300 metros del autódromo Juan y Oscar Gálvez.

Allí un Volkswagen Scirocco, del que luego se supo que manejaba Zárate, colisionó de atrás y a gran velocidad a un taxi, en el que viajaban dos personas adelante -se calcula que no era pasajero por tener el privilegio de ir como acompañante- y las cuales fallecieron en el acto.

En tanto, el conductor del automóvil particular, Zárate, resultó herido y fue trasladado al Hospital Santojanni, pero luego fue trasladado a la comisaría vecinal 8 C (ex 52) en calidad de detenido e imputado por las dos muertes.

El futbolista de 25 años habría sido sometido a un control de alcoholemia y test de drogas para determinar si maneja bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Zárate, quien se inició en Boca y luego pasó por Godoy Cruz y Unión, jugó hasta agosto pasado en Atlético Tucumán, pero el "Decano" decidió prescindir de sus servicios, por lo que estaba en la búsqueda de un club. Recordemos que había tenido un paso con continuidad en Unión de Santa Fe.

El Chevrolet Corsa que oficiaba como taxi perdió casi completamente la parte del baúl en el impacto y el techo resultó prácticamente destruido.

Personal de los Bomberos y Policía de la Ciudad retiraron los vehículos y el tránsito fue liberado en la avenida General Paz horas después.