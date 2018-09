Omar Díaz logró su cuarta victoria

En la noche del viernes, en el Club 9 de Julio de nuestra ciudad -ex salón Mister Loco-, el gimnasio MosquiBox llevó a cabo un festival boxístico profesional. En el combate de fondo, el local Gabriel Omar Díaz (69,900) extendió su invicto y su récord en el plano rentado a 4 victorias en otras tantas presentaciones, al vencer por puntos en fallo unánime al cordobés Sergio Carabajal (69,900, 27 años, 12 derrotas, 2 empates) en la división mediano. El árbitro fue Marcelo Jaimez y el pupilo de Rubén Giménez se impuso con las siguientes tarjetas: para Daniel Oroná, uno de los jueces, ganó el rafaelino 40 a 38; para Marcos Machuca se impuso el local 40 a 36,5 y para Andrés Baldessari, 39,5 a 37 en favor del anfitrión, que sigue sumando rodaje, experiencia y resultados positivos en sus primeras armas en el pugilismo de más alto nivel. En cuanto a las peleas aficionadas, los resultados que se registraron fueron los siguientes: Franco Holzer (Ojos de Tigre, 62,400) se impuso por puntos a Santiago Barragán (Dogo Box, 60,800); Axel Villar (Garras Negras, 55,800) le ganó por puntos a Adrián Martínez (Racing LT Club, 53,700); Jonatan Peralta (Barragán, 62,100) venció por puntos a Laureano Amato (Estudiantes, 63,900); Williams Zerda (Virgen del Rosario, 66,600) derrotó por abandono a Daniel Paiva (1 Round Mas, 69,900); Rodrigo Mariani (Ben Hur, 76,600) venció por puntos a Avalle Miquere (Garras Negras, 77,500) y Fabricio Spósito (Gimnasio Spósito, 85,200) se impuso por puntos a Brian Holzer (Estudiantes, 87,500). Víctor Godoy fue otro de los árbitros y el evento fue fiscalizado por Silvio Allassia, de la Federación Santafesina de Box.



NO PUDO BARRIONUEVO

César Miguel Barrionuevo no aprovechó este sábado su chance eliminatoria welter del CMB al caer con el cubano Yordenis Ugás en Nueva York en un fallo unánime. El catamarqueño nunca le encontró la vuelta al caribeño, quien lo superó de punta a punta sin demasiado esfuerzo y lo tuvo contra las cuerdas en el octavo round, cuando en el mejor momento del combate le asestó una seguidilla de golpes que sin embargo no lograron dar por terminado el pleito. Así, el argentino llegó al final del duodécimo y último asalto sabiendo que el triunfo quedaría del otro lado. No sorprendieron así las tarjetas de 119-109 y las dos de 120-108. Barrionuevo, de 29 años, quedó así con un récord de 34 peleas ganadas (24 por nocaut), cuatro perdidas y dos empates, mientras que su verdugo acumula una estadística de 23-3 (11 KO).