La Hidráulica se quedó con la Sur y en la Norte definen en la última

El elenco de Frontera, La Hidráulica, se impuso por 2-0 ante Bochazo y así se consagró campeón del torneo Clausura de la Zona Sur, en el torneo de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Por otro lado, la definición de la Zona Norte se dará el próximo fin de semana cuando se juegue la última fecha y en un partidazo, Aldao y Roca se enfrenten en un mano a mano que definirá al mejor de la clase.



ZONA NORTE



Moreno 4 vs Dep. Aldao 2



Cancha: Moreno de Lehmann.

Árbitro: Ariel Gorlino

Reserva: 0-1



Goles: ST 4m Bonafede (A), 18m y 25m de penal Juan Senn (M), 30m Gonzalo Charra (A), 32m Brian Rocca (M), 38m Mario Sosa (M).

Incidencia: Expulsado ST 45m Osvaldo Mayer (A).



Roca 4 vs Bella Italia 2



Cancha: Sportivo Roca.

Árbitro: Guillermo Vacarone

Reserva: 1-3



Goles: PT 30m Juan Sequeira (BI), ST 10m Juan Escobar (R), 37m Joel Feblin (R), 40m Marcos Díaz (R), 42m Leandro Isaurralde (BI), 42m Alejandro Jaime (R).

Incidencia: Expulsados ST 45m Ariel Gorosito (BI), Miguel Vaca (BI).



Independiente Ataliva 2 vs Tiro Federal 0



Cancha: Independiente de Ataliva.

Árbitro: Darío Suárez

Reserva: 0-0



Goles: ST 35m Julio Piacenza (A), 45m Ariel Boidi (A).



Independiente San Cristóbal 3 vs Arg. Vila 1



Cancha: Independiente San Cristóbal.

Árbitro Roberto Franco.

Reserva: 4-1



Goles: PT 20m Matías Manelli (V), PT 25m de penal, PT 30 y ST 25m Ezequiel Mercado (ISC).



Posiciones: Zona Norte: Aldao 18, puntos; Roca 18; Vila 11; Independiente San Cristóbal 10; Bella Italia 8; Independiente Ataliva 8; Moreno 8; Tiro Federal 4; Unidad Sancristobalense 4.



Próxima fecha (9°, última): Tiro Federal vs. Independiente San Cristóbal, Deportivo Bella Italia vs. Independiente de Ataliva, Deportivo Aldao vs. Sportivo Roca, Unidad Sancristobalense vs. Moreno de Lehmann. Libre: Argentino Vila.



ZONA SUR



Dep. Josefina 4 vs Talleres (MJ) 3



Cancha: Deportivo Josefina.

Árbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 2-5



Goles: PT 10m, PT 42m Gonzalo Cena (J), PT 40m Jesús Ibarra (J), ST 8m de penal Jorge Alberto (T), ST 12m Maximiliano Taborda (J), ST 26m Giuliano Galván (T), 35m Damián Wassinger (T).



La Hidráulica 2 vs Bochazo 0



Cancha: La Hidráulica.

Árbitro: Angelo Trucco.

Reserva: 0-3



Goles: ST 8m Ariel Villanueva (LH), 49m Maximiliano Lescano (LH).

Incidencia: Expulsado ST 47m Simón Schonfeld (B)



Zenón Pereyra 3 vs Atlético Esmeralda 1



Cancha: Zenón Pereyra.

Árbitro: Raúl Cejas.

Reserva: 2-0



Goles: PT 10m Alexander Boasso (E), PT 15m y ST 12m Emiliano Sviezzi (ZP).

Incidencia: Expulsados Cristian Huaiqui (E), Franco Ramírez (E).



Libertad Estación Clucellas 0 vs San Martín de Angélica 2



Cancha: Libertad Estación Clucellas.

Árbitro: Gonzalo Hidalgo.

Reserva: 1-0



Goles: ST 35m Mauro Sánchez (SM), 40m Carlos Sandoval (SM).



Atlético (MJ) 1 vs Sp. Santa Clara 4



Cancha: Atlético María Juana.

Árbitro: Raúl Rodríguez.

Reserva: 1-3



Goles: PT 23m, PT 32m y ST 14m Octavio Cardozo (SC), PT 35m de penal Sebastián Bach (A), ST 35m Kevin Cabrera Viera (SC).



Posiciones: Zona Sur: La Hidráulica 22, puntos; San Martín 17; Santa Clara 16; Atlético (MJ) 14; Santa Clara 13; Talleres (MJ) 11; Libertad E.C. 8; Zenón Pereyra 8; Atlético Esmeralda 5; Josefina 5; Bochazo 4.



Próxima fecha (9°, última): Sportivo Santa Clara vs Deportivo Josefina, San Martín de Angélica vs Atlético María Juana, Atlético Esmeralda vs Libertad Estación Clucellas, Bochófilo Bochazo vs Zenón Pereyra, Talleres María Juana vs La Hidráulica.