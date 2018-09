BUENOS AIRES, 10 (NA). - El ministro de Defensa, Oscar Aguad, anticipó ayer que "en 10 días" habrá "novedades" sobre el hundimiento del submarino ARA San Juan, luego de que comenzaran los rastrillajes en la zona donde se perdió contacto con la embarcación. "Ayer tuvimos los primeros reportes, empezó la tarea y ahora hay que esperar. En 10 días vamos a tener novedades sobre el ARA San Juan, hemos recogido mucha información que le pasamos a una empresa que contratamos para la búsqueda", explicó el funcionario.

En declaraciones a La Once Diez, Aguad se mostró confiado en el trabajo de la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez, quien investiga la desaparición de submarino, aunque advirtió que será "muy difícil determinar las causas del hundimiento". "Creo que la Jueza que investiga la desaparición ha hecho un gran trabajo, pero es muy difícil trabajar a ciegas. Acá no hay caja negra ni está el submarino, por ende es muy difícil determinar las causas del hundimiento", subrayó.

Consultado sobre el Presupuesto que le tocaría al área de Defensa para hacer frente a los gastos del año que viene, dijo que desde su cartera se están "realizando tareas que pueden significar un achicamiento en el número de establecimientos militares, porque hay una reconversión del aparato militar para adaptarlo a los tiempos" que corren. "No están previstos despidos, pero sí menos ingresos en el futuro", aclaró.