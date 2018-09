Dovizioso regresó al triunfo en San Marino

Andrea Dovizioso (Ducati), seguramente no se presentaba como el máximo favorito en la previa del Gran Premio de San Marino.

Sin embargo, el italiano se dio el gusto de festejar ante su gente, tras superar al español Marc Márquez (Honda), que con este segundo lugar está cada vez más firme al tope de las posiciones en el campeonato.

"Hicimos todo perfecto", confesó tras la carrera el italiano, que salió bien, remontó y apretó cuando era necesario.

Tres pilotos rodaron en las posiciones de cabeza. El ritmo fue exigente desde el principio y Dovizioso, Márquez y Jorge Lorenzo (Ducati) se escaparon.

En un pasaje, Dovizioso pasó al ataque y mientras los españoles se molestaban, logró dos segundos de margen que le permitieron jugar con la ventaja en las últimas vueltas para lograr su tercera victoria del año, la misma cantidad que sumó Lorenzo.

Finalmente y tras la caída de Lorenzo, compartieron el festejo en el podio Dovizioso, Márquez y el británico Cal Crutchlow (Honda).

Ducati suma ahora tres victorias consecutivas, algo que no lograba desde 2008, cuando Casey Stoner ganó los Grandes Premios de Gran Bretaña, Holanda y Alemania.

Los pilotos italianos también vencieron en las teloneras. En Moto2, el triunfo quedó en poder de Francesco Bagnaia (Kalex), seguido por el portugués Miguel Oliveira (KTM) y el alemán Marcel Schrotter (Kalex).

En la división menor, Moto3, que abrió el espectáculo, se impuso Lorenzo Dalla Porta, superando al español Jorge Martín y otro italiano, Fabio Digiannantonio (todos con Honda), mientras que en una espectacular tarea -llegó a ser puntero- se ubicó en el cuarto lugar el argentino Gabriel Rodrigo (KTM).

Los resultados generales son los siguientes:



MotoGP: 1º Andrea Dovizioso (Ducati), en 42m05s426, aun promedio de 162,6 Km/h; 2º Marc Márquez (Honda) a 2s822; 3º Cal Crutchlow (Honda) a 7s269; 4º Alex Rins (Suzuki) a 14s687; 5º Maverick Viñales (Yamaha) a 16s016; 6º Dani Pedrosa (Honda) a 17s408; 7º Valentino Rossi (Yamaha) a 19s086; 8º Andrea Iannone (Suzuki) a 21s804; 9º Alvaro Bautista (Ducati) a 23s919 y 10º Johann Zarco (Yamaha) a 28s559.



Moto2: 1º Francesco Bagnaia (Kalex), en 41m02s106, a un promedio de 154,4 Km/h; 2º Miguel Oliveira (KTM) a 3s108; 3º Marcel Schrotter (Kalex) a 4s094; 4º Mattia Pasini (Kalex) a 6s320; 5º Joan Mir (Kalex) a 6s320; 6º Lorenzo Baldassarri (Kalex) a 9s470; 7º Fabio Quartararo (Speed Up) a 12s068; 8º Brad Binder (KTM) a 12s134; 9º Jorge Navarro (Kalex) a 17s425 y 10º Xavi Vierge (Kalex) a 21s986.



Moto3: 1º Lorenzo Dalla Porta (Honda), en 39m38s684, a un promedio de 147,1 Km/h; 2º Jorge Martín (Honda) a 58 milésimas; 3º Fabio Di Giannantonio (Honda) a 122; 4º Gabriel Rodrigo (KTM) a 822; 5º Jakub Kornfeil (KTM) a 6s553; 6º Albert Arenas (KTM) a 6s859; 7º Dennis Foggia (KTM) a 7s315; 8º Darryn Binder (KTM) a 7s380; 9º Andrea Migno (KTM) a 8s608 y 10º Niccolò Antonelli (Honda) a 8s853.



Próxima fecha: 21, 22 y 23 de septiembre, Gran Premio de Aragón, en el circuito MotorLand.