El Gobierno nacional acelera el acuerdo por el Presupuesto

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Tras retomar las negociaciones con el FMI y luego de una semana con el dólar más tranquilo, el presidente Mauricio Macri recibirá este martes en Casa Rosada a los gobernadores para intentar avanzar en el Presupuesto 2019, aunque los jefes provinciales no están dispuestos a cerrar rápidamente un acuerdo.

Con esta convocatoria, Macri pretende conseguir un fuerte respaldo político que le permita encarar con mayor tranquilidad la última parte, tras la turbulenta corrida cambiaria iniciada en abril y que llevó al dólar hasta un máximo de 40 pesos.

Sin embargo, encaminadas las negociaciones con el Fondo y frenada la vertiginosa suba del dólar, el apoyo político no parece estar cerrado, más allá de la voluntad de aceptación demostrada por algunos mandatarios.

"Vamos a tener presupuesto, aunque faltan ajustar algunos detalles", destacó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

El mandatario rionegrino adelantó que "la gran mayoría" de los jefes provinciales están "trabajando para que la Argentina tenga" una ley de Presupuesto para el año que viene.

Sin embargo, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, puso en duda la firma a libro cerrado del proyecto y, categórico, aseguró: "No somos responsables del déficit nacional". "En mi caso falta un trecho para la foto con el gobierno", enfatizó el mandatario.

En el Gobierno proyectan que el proyecto de Presupuesto ingrese el viernes próximo a Diputados, donde podría ser votado el 24 de octubre para ser convertido en ley el 13 de noviembre con la aprobación en el Senado.

El visto bueno de los mandatarios provinciales para fortalecer la institucionalidad ante el tembladeral cambiario es clave, tal como lo indicó en un reciente informe la consultora IDESA, en el que afirmó: "La prioridad es acordar con los gobernadores, no con el FMI".

"Construir consensos en torno a una estrategia coherente y consistente es una tarea compleja que requiere mucha flexibilidad e innovación. Es la manera de dar señales convincentes de que la Argentina dejará de persistir en déficits fiscales crónicos. Sancionar rápido el Presupuesto 2019 reflejando la tendencia hacia el equilibrio fiscal es un hito fundamental", indicó la consultora.

Sin embargo, un sector de los gobernadores van a ir a Casa Rosada a escuchar las propuestas e informarse antes de firmar el convenio y posar para la típica foto que consagrará el respaldo a la gestión de Cambiemos.

Fuentes vinculadas a los gobernadores que no integran el grupo de los dialoguistas aseguraron que difícilmente pueda arribarse a un pacto este mismo martes, más allá de de las cuestiones protocolares.

Por otro lado, los jefes provinciales más afines a la gestión nacional están dispuestos a apoyar y "ayudar responsablemente".

"No vamos a firmar a libro cerrado, queremos escuchar y opinar sobre cuestiones que impactan directamente sobre la vida del pueblo", indicaron las fuentes consultadas.

EL mismo martes, los mandatarios provinciales se reunirán nuevamente en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) a las 10:00, para debatir la postura que llevarán al encuentro con Macri anunciado para las 17:00.

La última reunión de gobernadores en el CFI, fue motorizada por el tucumano Juan Manzur y asistieron Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Lucía Corpacci (Catamarca), Roxana Bertone (Tierra del Fuego), Mariano Arcioni (Chubut), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y los vicegobernadores de Chaco y La Rioja, Daniel Capitanich y Néstor Bosetti.