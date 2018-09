Derrota de Los Pumas

Los Pumas cayeron 46 a 24 ante los All Blacks en Nelson, por la tercera fecha del Personal Rugby Championship.

En el primer tiempo, a pesar del dominio territorial argentino, fue el equipo kiwi el que impuso las condiciones del juego, basándose en un gran trabajo de su tercera línea, que consiguió varios quiebres que generaron la inercia necesaria para que, en dos oportunidades, los locales llegaran al try. También dominaron el scrum, que se erigió sólido y determinante.

En el arranque del segundo período, llegó un gran try de Nicolás Sánchez, la posterior conversión y luego un penal convertido lo convirtieron en el goleador histórico de Los Pumas en toda la historia, un logros descomunal el del tucumano apertura del seleccionado, que con 655 puntos anotados lidera la tabla de todos los tiempos con la celeste y blanca.

La semana que viene, Los Pumas se medirán con los Wallabies en Gold Coast en el cierre de la gira por Oceanía.