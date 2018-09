Los líderes juegan de local

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su octavo capítulo, del cual ya se jugaron dos encuentros. Los líderes, Peñarol y Ben Hur, con 14 puntos, serán locales este domingo, desde las 15.30hs.



Sportivo Norte no pudo pasar del cero ante 9 de Julio en el adelanto del jueves y de esa manera dejó pasar la oportunidad de desplazar de la cima de las posiciones a los líderes. Hoy la BH y Peña deberán defender dicho lugar ya que podrían ser superados por Florida de Clucellas (va a Ramona) y/o Ferrocarril del Estado (recibe a Atlético).



El “Lobo” recibirá en barrio Parque al Deportivo Tacural, mientras que Peñarol recibirá en Villa Rosas a Argentino Quilmes en un partido siempre especial.



Vale recordar que ya jugaron: Sportivo Norte 0- 9 de Julio 0, Unión de Sunchales 0 - Dep. Libertad 1.



Los partidos de este domingo: Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela (Guillermo Tartaglia), Argentino de Humberto vs. Brown de San Vicente (Sebastián Garetto), Florida de Clucellas vs. Deportivo Ramona (Rodrigo Pérez), Ben Hur vs. Deportivo Tacural (Víctor Colman), Peñarol vs. Argentino Quilmes (Franco Ceballos).