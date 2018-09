Liga: El Fútbol de la Zona

Este domingo se disputará la 8° y penúltima fecha del torneo Clausura de la Primera B con el siguiente programa de partidos, desde las 15.30hs.

Por el lado de la Zona Norte, el Deportivo Aldao, líder con 18 puntos, estará visitando a Moreno en Lehmann y sabe que hoy podría darse su consagración si suma y no lo hace Roca (15) que recibe a Bella Italia.

En la Zona Sur, todo depende de La Hidráulica. Los de Frontera lideran con 19 unidades y hoy estarán jugando ante Bochazo de local, como escoltas los tiene a San Martín y Atlético, con 14. Los de Angélica visitarán a Libertad en Estación Clucellas y los de María Juana recibirán a Sportivo Santa Clara.



Lo que se juega hoy en la Norte: Moreno vs Dep. Aldao (Ariel Gorlino), Roca vs Bella Italia (Guillermo Vacarone), Independiente Ataliva vs Tiro Federal (Darío Suárez), Independiente San Cristóbal vs Arg. Vila (Roberto Franco). Libre: Unidad Sancristobalense.



Posiciones: Aldao 18, puntos; Roca 15; Vila 11; Bella Italia 8; Independiente San Cristóbal 7; Independiente Ataliva 5; Moreno 5; Tiro Federal 4; Unidad Sancristobalense 4.



Los juegos de hoy en la Sur: Dep. Josefina vs Talleres (MJ) (Mauro Cardozo), La Hidráulica vs Bochazo (Angelo Trucco), Zenón Pereyra vs Atlético Esmeralda (Raúl Cejas), Libertad Estación Clucellas vs San Martín de Angélica (Gonzalo Hidalgo), Atlético (MJ) vs Sp. Santa Clara (Raúl Rodríguez).



Posiciones: La Hidráulica 19, puntos; San Martín 14; Atlético (MJ) 14; Santa Clara 13; Talleres (MJ) 11; Libertad E.C. 8; Atlético Esmeralda 5; Zenón Pereyra 5; Bochazo 4; Dep. Josefina 2.



PRIMERA C: Este domingo se juegan, desde las 16 hs. en Primera, las Semifinales del torneo Absoluto. El Deportivo Susana vs Belgrano (Claudio González), Juventud Unida vs San Isidro (Silvio Ruiz).

En Reserva y Juvenil Mayor jugarán: Susana vs Belgrano (José Domínguez), Def. Frontera vs Sp. Aureliense (Sergio Romero) y Juv. Unida vs San Isidro (Federico Rodríguez).