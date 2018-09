San Martín e Yrigoyen Nacionales 09 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina, señaló que "todo indica" que los documentos del general José de San Martín y el ex presidente Hipólito Yrigoyen encontrados en una casa de la ex mandataria Cristina Kirchner "provienen del mercado negro".

Perina se refirió así a una carta de 1835 de San Martín y un documento escrito por Yrigoyen que fueron incautados de la casa de la ex presidenta en la ciudad de El Calafate durante uno de los allanamientos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio, quien los entregó al Archivo General de la Nación.

"Todo indica que las cartas de San Martín y el documento Yrigoyen que la Justicia sustrajo de la casa de la ex presidenta y que se entregaron bajo custodia al Archivo General de la Nación son auténticos y que provienen del mercado negro", señaló Perina a Infobae.