Lifschitz se distanció del acuerdo con el Gobierno

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, manifestó ayer sus reparos frente a un eventual acuerdo con la Casa Rosada por el Presupuesto 2019, al señalar que las provincias "no son responsables del déficit" y es "injusto" que lo paguen, al tiempo que advirtió que en su caso "falta un trecho para la foto con el Gobierno".

"Nosotros no somos responsables del déficit nacional y es injusto que las provincias lo paguemos", expresó Lifschitz en referencia al acuerdo que trata de alcanzar la Nación para lograr una baja a cero del déficit fiscal primario en el Presupuesto 2019.

En este sentido, el dirigente socialista evaluó en declaraciones a Radio Con Vos que "hay una intención del Gobierno" de convertir a los mandatarios provinciales en "socios del ajuste".

"Es casi imposible que el gobierno (provincial) se haga cargo de todos los gastos que va a traspasar Nación. Obligaría a hacer recortes brutales en otras áreas", advirtió el mandatario santafesino.

Al respecto, sostuvo que la preocupa que "un debate que puede ser razonable (sobre el Presupuesto 2019) no termine siendo un aval de todos los gobernadores a la totalidad del proyecto económico".

"Los gobernadores somos autónomos, en mi caso falta un trecho para la foto con el Gobierno", advirtió Lifschitz, al tiempo que le cuestionó al presidente Mauricio Macri que, en su opinión, "no ha logrado los objetivos que planteó cuando asumió".

En esta línea, agregó: "Llevamos ya casi tres años de gestión y es difícil adjudicarle todas las responsabilidades de los problemas al gobierno anterior. Si había problemas para eso se eligió un nuevo Gobierno".