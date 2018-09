Actividades del flamante organismo

Tal como lo anunciamos, en nuestra ciudad recientemente quedó conformado el Centro Gallego de Rafaela y el departamento Castellanos, sus integrantes, muy entusiastas ya pusieron manos a la obra y encararon diversas actividades, justamente para su difusión entregaron una gacetilla informativa con una síntesis de lo actuado, la que reproducimos seguidamente.

El 1º de agosto de 2018 va a quedar en la historia de la Sociedad Española como el día que se formalizó la creación del Centro Gallego de Rafaela y el departamento Castellanos con la elección de la primera Comisión Directiva.

Hace tiempo se viene trabajando en censar y juntar a los gallegos nativos y descendientes hasta biznietos para lograr la formación de este Centro. A medida que se sumaban las personas se iban sumando añoranzas, recuerdos de canciones, gaitas, muñeiras y pandeiros. Y se acrecentaba la decisión de no olvidar todo eso que algunos lo vivieron personalmente, otros a través de sus padres y abuelos. De eso se trata, mantener la cultura gallega y difundirla.



En la Xunta

El 15 de agosto el presidente Jorge A. González , el vice presidente Gabriel Reimondez y el secretario Abel Pomar viajaron a Buenos Aires para presentar al flamante Centro a la Delegación del Gobierno (Xunta) de Galicia para Argentina y Uruguay.

En la reunión los representantes del Centro Gallego de Rafaela y Departamento Castellanos fueron recibidos por el Delegado Alejandro López Dobarro y alentados para expandir la cultura gallega, sumar más gallegos al Centro y recibieron palabras de apoyo para su crecimiento.

Como reconocimiento oficial al nuevo Centro Gallego, López Dobarro entregó a su Presidente la bandera de Galicia y material bibliográfico y musical para la formación de una biblioteca. Además, puso a disposición del Centro las instalaciones de Buenos Aires y comprometió una fluida comunicación de las actividades y programas que se realizan.



Presentación

Una vez realizada esta reunión y con el mismo fin se concretaron otras dos muy importantes:

Una con Marcos Corach secretario de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales y Jefe de Gabinete. Anabella Batistini de su equipo de Relaciones Internacionales y María Julia Davicino, subsecretaria de Gestión y Participación y otra llevada a cabo el miércoles 5 con el Intendente Luis Castellano a la cual también concurrió el concejal Jorge Muriel como integrante del Cuerpo Legislativo local y como directivo de la Sociedad Española.

Fue una amena charla donde se expuso el trabajo de censo y difusión que se había realizado y se agradeció el material sobre Rafaela aportado por la Municipalidad y se informó sobre los programas que tiene el Gobierno de Galicia para nativos o descendientes de gallegos, incluso algunos para no gallegos.

El Grupo gallego informó que a la brevedad será recibido por el secretario General de Emigración del Gobierno de Galicia, D, Antonio Rodríguez Miranda.



Aventúrate en Galicia

Jóvenes rafaelinos nietos de gallegos participaron en campamento en Galicia con el Programa Aventúrate en Galicia

Luisina Porchetino Belmonte y Mauricio Van Asten Belmonte nietos de José Luis Belmonte gallego nativo por lo cual tienen la nacionalidad española fueron seleccionados para viajar a Galicia con el programa “Aventúrate con Galicia”, Es así que compartieron 10 días en un campamento con chicos de de todas partes del mundo.

Con esta experiencia, no sólo conocieron la cultura y los lugares de nuestras raíces, sino que además pudieron compartir hermosos días (previos y posteriores al campamento) con su familia gallega, que parecía tan lejana de reunir.