Iban ebrios en una moto

Personal de la Comisaría 2 de nuestra ciudad retuvo una motocicleta en medio de un operativo de control llevado a cabo el pasado viernes por la noche Al hacer paso por la intersección de calles 25 de Mayo y Almafuerte, divisaron una pareja que circulaba en una motocicleta en aparente estado de ebriedad, motivo por el que detuvieron su marcha y procedieron al traslado de los mismos.

Fueron un hombre de 24 años y una chica de 18, que además no tenían documentación del vehículo. En tanto se comisionó al personal de Protección Vial y Comunitaria, quienes procedieron a la retención de una motocicleta marca Guerrero, modelo Trip, color roja, d/colocado, previa realización del control de alcoholemia al masculino, arrojando el mismo como resultado 1,59 %.



ROBO CALIFICADO

Personal de la misma comisaría, fue noticiado de un robo en calle Maipú de nuestra ciudad, al 800, donde la víctima se encontraba en la vereda de su domicilio, cuando fue sorprendida por dos masculinos de identidad desconocida.

Uno de ellos estaba con capucha, y mostró un cuchillo viejo, amenazó y le sustrajo su teléfono celular marca Motorola, modelo E4 Plus, color gris. El mismo se dio a la fuga hacia el cardinal Sur de calle Rosario junto al restante masculino.

Vale mencionar que no recibió algún tipo de lesión y no tiene testigos de lo ocurrido. Se le dio conocimiento al Fiscal en turno, Dra. Segre, quien ordenó se remita el actuado al Dpto. Compleja 5 una vez obtenido el número de IMEI.



LE ROBARON LA MOTO

Personal de la Comisaría 15 de nuestra ciudad fue notificado de una sustracción de una motocicleta marca guerrero trip 110cc en calle Lincoln a metros de supermercados La Anónima

Vale mencionar que horas después se produjo el informe del personal policial relacionado al hallazgo en aparente estado de abandono de una motocicleta con similares características a la sustraída en la víspera en la estación de servicio Esso, corroborado los datos resultó ser el birrodado propiedad de la víctima. Se prosigue con las diligencias de rigor.