Del Potro y Djokovic por la gloria en el US Open

(LA OPINION en el Us Open 2018). - Novak Djokovic tiene un ventaja importante con Del Potro en partidos entre sí, todas las veces que jugaron en un Grand Slam, fue victoria para el Serbio, de las cuatro veces que ganó Delpo, hay tres que se pueden poner en un cuadro, el partido de Copa Davis, jugando en Serbia, cuando Djokovic tuvo que abandonar, el triunfo en Londres 2012, en los Juegos Olímpicos, o la memorable victoria en los juegos Olímpicos de Río 2016, cuando la Torre de Tandil venía de una lesión y pudo doblegar al Serbio en dos tie break. La otra fue en 2013 en Indian Wells.

Los dos se respetan y saben del potencial de uno y otro. Djokovic dijo de Delpo “es un jugador diferente, tiene un drive de los mejores de la historia y está jugando muy bien”. Como en el partido con Rafa Nadal, hacer un pronóstico, es hacer futurología, si es cierto que los dos tienen las armas suficientes para levantar la copa, los dos vienen jugando muy bien y hasta las semifinales, no pasaron sobresalto alguno.

El argentino le venía ganando muy bien a Nadal cuando este decidió abandonar por una lesión en la rodilla, por su parte el serbio no dejó dudas en la victoria, holgada en el marcador y en el juego frente a Nishikori.

Novak Djokovic ganó dos veces en Nueva York (2011 y 2015), Juan Martín del Potro en una oportunidad (2009).

Del Potro vs. Djokovic, partidos entre si: jugaron en total 18 veces, con 14 victorias para el serbio, 4 para el argentino. La última victoria de Nole, en el ATP 1000 de Roma 2017 (arcilla), la última de Delpo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. En esta temporada, ganaron dos títulos cada uno. Djokovic lleva 33 victorias y 10 derrotas, Del Potro 37 triunfos y 10 derrotas.

Osaka, bienvenida al tenis grande: con 20 años, hija de padre haitiano y madre japonesa, se consagró como la reina del US Open 2018, al vencer a Serena Williams 6-2 6-4. El partido tuvo un trámite polémico por las fuertes discusiones de la norteamericana con el juez de silla Carlos Ramos, esto le valió a Serena, primero perder un punto y luego un game.

¿Qué es lo sucedió, un insulto, falta de respeto? De haber considerado el árbitro algo grave. Sólo ellos lo saben. Pero esto no opaca para nada la brillante victoria de una chica de 20 años, que hizo su trabajo, jugó de manera formidable, siempre conservó su saque, tuvo tiros sensacionales y si esto fuera poco, tuvo que cerrar el partido con su saque, que le valía el título. No le tembló el pulso, a lo campeona.

Cuando Serena perdió la última bola no reaccionó, llegó a la red llorando, Serena en un gesto de grandeza fue en su busca para saludarla y luego se sentó en su silla. Al rato miro a su rincón y muy despacito fue en busca de todos los abrazos. Entró al tenis de grande de mujeres. Un aire fresco. Festeja Osaka. Festeja Japón. Festejamos los amantes de este deporte.

Copa Davis: La pareja colombiana se bajó del match con Argentina. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah conforman la pareja número 5 del mundo. En el US Open llegaron hasta semifinales, perdiendo con Mike Bryan / Jack Sock, a la postre la pareja campeona. Se conoció en las últimas horas que desistieron venir a nuestro país para disputar el partido por Copa Davis la semana 14 al 16 de septiembre en San Juan.