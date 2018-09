"Vivimos con miedo" Policiales 09 de septiembre de 2018 Redacción Por Los vecinos de la ciudad se expresaron en la movilización que el pasado jueves se llevó a cabo en el centro de nuestra ciudad.

FOTO J. BARRERA MARCHA./ Se realizó en la noche del jueves último.

La movilización que se llevó a cabo el pasado jueves en nuestra ciudad, en relación a la muerte del comerciante del barrio San José, Juan Carlos Re, varios vecinos se expresaron ante LA OPINION, en relación a lo sucedido.

Muchos de los que asistieron a la marcha no lo conocían a Juan Carlos y fueron siguiendo la noticia por los medios de la ciudad, con la misma angustia que sus familiares.

La misma Eli Re habló con los medios y con lágrimas en los ojos pidió que se cambien las leyes y que la persona que le disparó a su papá, que tiene 17 años, no salga en libertad "porque si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer", destacó.

En tanto, expresó que "la gente está cansada de la inseguridad" y esa fue la voz que más que se levantó en esa cálida noche de jueves.

"Después de lo que le pasó a Juan Carlos estamos todos muy asustados. A nosotros nos pasó con una chica que vivía a media cuadra de él y que la arrastraron media cuadra para robarle la cartera. Ya tuvimos una experiencia y la verdad no queremos que esto vuelva a suceder", expresó una mujer mayor y sostuvo que "yo soy una conocida de Juan Carlos, fuimos vecinos en el barrio Sarmiento, o sea que hace mucho que tenemos vínculos. Un sobrino de mi marido está casado con su hija y no podemos creer lo que ha pasado. Por eso estamos acá, por eso estamos pidiendo más justicia, que las cosas se solucionen de una buena vez", dijo al respecto.

Además, una señor de unos 50 años le dijo a este diario que "el tema es por toda la ciudad. Esta vez pasó y tuvo repercusión en el barrio San José, donde vivimos todos nosotros.Y Juan es la primer víctima por robo que tiene la ciudad y nosotros venimos a pedir por él. No queremos que pase más esto en ningún otro lado", dijo esta persona.

A medida que los grupos se iban armando para salir todos juntos a caminar, se hablaba de lo mismo. Se trataba el mismo tema y cada una de estas personas presentes fue contando su propia experiencia persona.

La ciudad marchó por Juan Carlos, pero también, lo hizo por todos.