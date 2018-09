Concurso literario para leones

Desde el Club de Leones de nuestra ciudad se hizo saber que está en marcha un Concurso Literario, convocado por la Gobernación del Distrito 02.

El mismo está destinado a dos géneros: cuento corto y poesía.

Destinatarios: integrantes de Clubes de Leones – Clubes Filiales – Clubes Leos

Tema de la obra: “Más allá del horizonte”

Fecha de cierre: 16 / 10/ 2018

BASES



OBJETIVOS:

Este concurso pretende generar oportunidades de expresión a través del lenguaje literario, instrumento que constituye la vía más idónea para compartir experiencias y dar cuenta de las diferentes estrategias que los “mensajeros del servicio” desarrollan habitualmente, como integrantes de LCIF -organización número uno a nivel mundial- , para afrontar la complejidad de este mundo cambiante y diverso. A la vez pretende incrementar la “energía positiva” de todos quienes integran esta gran comunidad leonística, para contribuir a la concientización del voluntariado, al hacer visibles sus acciones humanitarias, además de aumentar su fidelización al “gran árbol de los servicios”, respetando el tema “Más allá del horizonte”, que fuera expresado por la Presidente Internacional, Gudrun Yngvadottir.



REQUISITOS:

a. La participación en el concurso se llevará a cabo a través de la presentación de una única obra (en uno o en los dos géneros), que debe reflejar los objetivos del concurso.



b. Los trabajos presentados, en relación con la temática “más allá del horizonte”, deberán ser originales e inéditos, sin haber recibido premio alguno en otros concursos.



b. En la modalidad de relato corto, la extensión será de dos folios, escritos en computadora, en hojas A4, letra Times New Roman, tipo 12, a un espacio, presentados por triplicado y firmados con seudónimo.



c. En el género poesía, la extensión máxima será de un folio, con iguales indicaciones tipográficas que para el cuento.





PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE OBRAS:

a) Los originales serán firmados con seudónimo, debiendo adjuntarlos en sobre cerrado, en cuyo exterior figurará la dirección del Club de Leones/Leos que integre el autor, el título del relato, y/o poesía, su seudónimo y categoría. En el interior del sobre grande, se incluirá otro sobre cerrado que contenga sus datos personales: nombre, apellido, dirección completa, fecha de nacimiento, Nº DNI, teléfono de contacto y correo electrónico.



b) Los trabajos, así como la documentación requerida, serán recibidos hasta el 16 de octubre de 2018 en la Secretaría del Club de Leones al que pertenezca, en cualquiera de sus categorías: como León pleno, Socio asociado o Socio honorario.



PRESELECCIÓN DE OBRAS:



En la Sede de cada Club de Leones, se conformará un Jurado integrado por un León y otras dos personas de solvencia y formación en la materia (escritores destacados y/o Profesores de Lengua y Literatura), que elegirá las dos obras ganadoras en esta preselección, según criterios de valoración, a saber: cumplimiento de los objetivos del concurso y del tema propuesto, calidad literaria y originalidad del relato.

SELECCIÓN DE TRABAJOS A NIVEL DISTRITAL:

a) Los Clubes de Leones, correspondientes a las 7 Regiones y 20 Zonas que integran el “Distrito 02”, enviarán –con fecha límite al 29/ 12/2018- los trabajos preseleccionados (aclarado si se trata de Leones o Leos), a la Sede de la Asesoría de Concurso Literario, sita en el Club de Leones de Rafaela (Prov. de Santa Fe) , Leandro N. Alem 346 de la misma ciudad de Rafaela, C.P. 2300, a nombre de la responsable, Asesora León Liana Friedrich. Consultas: [email protected]

b) En dicha Sede se conformará un Jurado, también integrado por un León y dos figuras de reconocida idoneidad, con el objeto de definir los Primeros Premios, en los géneros Poesía y Cuento, pudiendo adjudicar las menciones que crean convenientes, siendo su fallo de carácter inapelable.

c) Una vez finalizada la tarea de discernimiento, los resultados serán comunicados a la Gobernación del Distrito 02, a efectos de que los premiados sean notificados fehacientemente.

ACTO DE PREMIACIÓN:

La entrega de los premios correspondientes, se realizará durante la próxima Convención Nacional, a realizarse el año 2019 en la ciudad de Termas de Río Hondo, Prov. de Santiago del Estero.

Aclaración: Los trabajos y sobres de participantes que no resultaren seleccionados, en ninguna de las dos instancias, serán destruidos.