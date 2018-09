Atlético y un comienzo que trajo cierta tranquilidad

La eliminación de la Copa Santa Fe en manos de Unión de Sunchales, elenco de una categoría inferior, y el rendimiento del equipo en el último amistoso ante Instituto en Córdoba sembraron algunas dudas con respecto al nuevo Atlético de Rafaela, ese que se terminaba de forjar para competir por uno de los dos ascensos que ofrece como premio mayor el torneo de la B Nacional.



La preocupación era tal que ni cuerpo técnico, dirigentes y hasta los propios jugadores ocultaron la realidad.



La primera prueba de ‘fuego’ que tuvo fue por Copa Argentina ante Lanús. El plantel se comprometió a tomar dicho juego como un punto de partida. El rendimiento y el resultado los acompaño. Tuvo puntos muy altos en lo individual.



Luego, se puso en marcha la temporada 2018/2019 del principal certamen de ascenso de nuestro país y jugadas dos fechas la “Crema” tiene 4 puntos, que al fin y al cabo es lo que vale, no?



En cuanto a disposición de jugadores. Aún no pudo contar con el uruguayo Emiliano Romero, suspendido para el debut, lesionado para la segunda fecha. Y en esa primera salida tampoco el DT pudo tener a Gianfranco Ferrero (esguince de tobillo), quien fue el lateral izquierdo en la primera fecha.



Analicemos el rendimiento. En el juego ante Quilmes el equipo fue de menos a más. Jugando un primer tiempo malo, con prácticamente ninguna situación de riesgo en el arco rival y sin juego. Se presentó un partido muy friccionado, chato y con pocas ideas para generar algo diferente. En la última de aquel PT el “Cervecero” acertó tras una pelota parada y, con una falla defensiva del local, pasó al frente en el marcador. En el complemento se vio lo mejor de Atlético que empujado por la rebeldía para intentar revertir el marcador lo pudo hacer. Con escasos minutos de fútbol marcó la pequeña diferencia sobre su rival, lo que le permitió comenzar con el pie derecho el campeonato. Con el gol de Albertengo, previo desvió en un defensor, lo empató y con el tanto de Quiroga de penal lo ganó. Para destacar: la tranquilidad que mostró el equipo para ir a buscarlo y revertir el resultado.



En Junín pasó algo similar. El PT no fue bueno, incluso la figura de la cancha fue Ramiro Macagno. Le volvió a costar en la generación de juego, no hubo socios que marquen el camino, ni Copetti pudo desnivelar, ni Albertengo estuvo encendido como otras veces. La lucha, ‘como son todos estos partidos’ argumentó el entrenador Bottaniz, no le favoreció. En los segundos 45 Atlético fue oportuno. Le sacó el máximo provecho a la primera que tuvo y facturó. Desborde de Copetti, centro y cabezazo certero de Albertengo. Luego, Lito replegó el equipo, lo defendió bien y apostó a la contra para liquidar la historia. Tuvo dos, falló y sobre el final se lo terminan empatando.



Este nuevo Atlético de Rafaela ya dio muestras que tiene algo diferente y dejó de lado aquellas preocupaciones que había generado en su propia preparación. Que tiene amor propio. Que tiene rebeldía. Que supo no desesperarse para ir en busca del partido. Que de contra puede ser letal. Que marca amplias diferencias cuando sus hombres de ofensiva están en SU día y son intratables. Que en el medio campo va a presentar batalla. Que Ramiro Macagno, el capitán en este inicio de torneo, se muestra seguro y firme bajo los tres palos. Que la última línea se va conociendo y va ganando en confianza. Pero también dio muestras que defensivamente aún tiene cuestiones a corregir. Como así también en ofensiva, sabiendo que no puede desperdiciar oportunidades porque nadie te perdona.

Este parate por fecha FIFA le vendrá como anillo al dedo para continuar aceitando el equipo, afinando detalles y recuperar a aquellos que vienen arrastrando diferentes lesiones musculares.