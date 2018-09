Bajó el número de visitantes a la ciudad en la última década

El 27 de septiembre es el día internacional del turismo. Y como no estamos tan lejos de esa fecha tan especial, LA OPINION aprovechó la ocasión para dar a conocer cómo está la situación actual del turismo en nuestra ciudad. Según unos datos propios que nos acercó Alejandro Frías, licenciado en turismo en la UCSE Rafaela, y otros números basados en gráficos publicados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Argentina) y la Organización Mundial de Turismo, la evolución de los turistas en suelo rafaelino ha bajado desde el 2007 al primer semestre de este 2018. Los motivos de que esta tendencia haya cambiado en los últimos tiempos son más de uno, pero, obviamente, el más importante tiene que ver con el plano económico y con la crisis actual.

Actualmente, en Rafaela existen 10 establecimientos hoteleros y otros 2 están prontos a inaugurarse, por lo cual es escenario es auspicioso para el segundo semestre de este año y los que vienen, sin olvidar que por la crisis se han cerrado 3. Igualmente, sigue habiendo mucha actividad turística en nuestro medio (carreras del TC, Festival de Teatro, Exposición Rural, partidos de B Nacional, etc) a pesar de que no contamos con ningún atractivo natural (ríos, lagos, montañas). La tendencia del 2018 es que el número final esté cercano a 90.000 turistas anuales teniendo en cuenta la condición actual económica del país. Como el dólar se ha disparado casi el doble en este año y que está a un precio elevado, favorece al mercado turismo interno y sobre todo a la frecuencia de los mismos (que llevaría a un mayor número de viajes cortos). Esto, comparado con la medición de turistas en 2007, que superó los 100.000, la baja supera los 30% aproximadamente entre esa década (2007/17). También, a raíz de esto, han bajado notoriamente los porcentajes de ocupación de plazas hoteleras (de casi 42 a 24), como así también la estadía promedio de los turistas en días (de casi 2 días a 1).

“Uno de los motivos por el cual se dio una baja de turistas es porque cerraron algunos hoteles, ya que hace unos años había 13. También hay muchos turistas que se alojan en algunas casas, pero esa cuestión no la podemos medir. Pero todo va de la mano con la crisis económica que viene teniendo el país desde hace bastante tiempo. Rafaela tiene mucho turismo de negocio, o sea, viajes que se hacen por algún tipo de negocio laboral o por actividad deportiva. El promedio de estadía de un turista en la ciudad es de un día aproximadamente, pero la idea es seguir trabajando para que el turista se quede en la ciudad al menos 2 días”, nos comentó Frías en un momento de la charla.



EXPANSION ECONOMICA

De todos modos, y más allá de estos números, actualmente el turismo está en constante expansión económica, lo que genera:

* Estabilidad en el ingreso de dinero y generación de ganancias.

* Distribución equilibrada de ingresos (en base territorial y social).

* Seguridad laboral y conservación de los derechos y condiciones de trabajo para los trabajadores del sector turismo.

* Remuneración adecuada.

* Fomento a pequeños alojamientos locales.

* Fomento a la creación de pequeña y mediana empresa turística.

*Limitación de la participación extranjera en instalaciones turísticas.

* Sistema tributario diferenciado y asignación directa de recursos al sector turístico.

El turismo tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico de un destino en el largo plazo: el turismo produce divisas, estimula la inversión en infraestructura y capital humano, fomenta la competencia, la generación de empleo y el incremento de los ingresos. La relación entre el turismo y el crecimiento de una economía se deriva de la hipótesis que considera a las exportaciones como impulsoras del crecimiento económico. Además el turismo mejora en la eficiencia de la asignación de factores de producción y la expansión de su volumen.



APORTES AL PIB

La contribución directa del sector de viajes y turismo al PIB (Producto Interior Bruto) en millones de dólares fue de USD 23 miles de millones (3,7 % del PIB total en 2017). Se pronostica que aumentará un 2,5 % anual de 2018 a 2028, hasta los USD 30,4 miles de millones, 3,7 % del PIB total en 2028. En cuanto a la contribución total del PIB, la cifra es de USD 63,6 miles de millones, 10,3 % del PIB en 2017, y se pronostica que aumentará un 2,4 % anual hasta USD 84,0 miles de millones 10,1 % del PIB en 2028.



TENER EN CUENTA

Por último, y de cara al futuro, lo que hay que mencionar también como dato importante de destacar es que si Rafaela tendría una agenda de eventos algo más organizada, se podría explotar aún más la actividad hotelera sobre todo vinculada a la modalidad de Turismo MICE (turismo de negocios como un conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con la realización de actividades laborales, de ocio, profesionales y/o asociativas a través de la realización de reuniones de negocio, congresos, convenciones, viajes de incentivo y otras reuniones similares a estas -jornadas, presentaciones de producto, conferencias, simposios, foros, seminarios, cursos-, convocados con diferentes propósitos y magnitudes.