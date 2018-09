Una victoria que alimenta la ilusión

El primer equipo de CRAR se impuso por 24 a 17 ante Universitario de Santa Fe en uno de los cruces jugados ayer, correspondientes a la quinta fecha de la Reclasificación del Torneo Regional del Litoral.

Esta nueva victoria, la tercera de manera consecutiva, le permiten al equipo rafaelino seguir prendido en la pelea por uno de los dos boletos que da la categoría para jugar la próxima temporada en el primer nivel del TRL. El líder sigue siendo Paraná Rowing, que volvió a ganar. Y La Salle se mantiene en la línea del “Verde” tras sumar un nuevo triunfo.

Los dirigidos por Enrique López Durando anotaron tres tries. En el primer tiempo, Nicolás Gutiérrez y Santiago Kerstens apoyaron en el ingoal rival (se fueron al descanso 14-3), mientras que en el complemento CRAR contó con un try-penal para estirar diferencias en el inicio. Pablo Villar aportó un penal y las dos conversiones.

En el juego de Reserva y Pre-Reserva fueron los santafesinos los que se llevaron las victorias de su visita a Rafaela por 22 a 19 y 53 a 14, respectivamente. El próximo sábado 15 de septiembre se jugará la sexta fecha y CRAR estará visitando a Tilcara en Paraná.



Otros resultados: Provincial 25 vs Los Pampas 28, Rowing 33 vs Tilcara 28, Alma Juniors 13 vs La Salle 17, Caranchos 43 vs Logaritmo 25



En la Zona Campeonato, también se jugó la fecha 5 en donde Leo Senatore finalmente pudo estar presente en Gimnasia y Esgrima de Rosario. Lo sucedido: Duendes 68 vs UNI (R) 12, GER 20 vs Jockey 21, Santa Fe RC 49 vs Old Resian 34, CRAI 38 vs Estudiantes 23.