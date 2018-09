Del Potro está en la final

(LA OPINION en el Us Open 2018). - Y Delpo lo hizo otra vez, como en aquel lejano 2009, cuando en semifinales le ganó, como ayer, a Rafael Nadal y en la final dio cuenta de Roger Federer, dando vuelta un partido increíble.

Lo tratamos de explicar en ediciones anteriores, cuando se supo del choque Del Potro vs. Nadal. Los dos tenían las armas necesarias para prevalecer sobre el otro y los dos lo sabían. Ambos venían jugando muy bien, Delpo con su saque y drive funcionando casi a la perfección y del lado de Rafa, mucho no se puede escribir que usted estimado lector no sepa, es el número 1 y uno de los mejores de todos los tiempos y si esto fuera poco, defendía el título del año pasado y con un corazón grande como pocos.

El primer set: Fue parejo con quiebres de ambos, recupero rápido y llegó el 5-4 a favor del argentino con su saque, si sacaba bien se llevaba el primer parcial. Falló Juan Martín con su servicio e igualó Rafa, después ganó su saque y toda la obligación del hombre de Tandil para emparejar, no le tembló el pulso al ganar el suyo y definirlo con cierta holgura en la muerte súbita.

Segundo set: Sacó rápidas ventajas el argentino, ya dentro del estadio, entre los periodistas hablábamos de una lesión del Nadal, no se lo veía bien, esto cobró más fuerza cuando pidió asistencia médica, siguió jugando por amor propio que tienen solos los grandes en serio, incluso cuando fue a sacar del lado donde estaba su equipo, tuvo un diálogo de algunos minutos.

Pero flotaba en el aire que si perdía el set, no seguía. Cuando Del Potro se llevó 6-2 la segunda manga, no dijo nada, se sentó, para luego levantarse, saludar al árbitro y después a Del Potro.

Juntó sus cosas y se fue ovacionado por todo el estadio, como un grande que es, agradeció ese saludo estremecedor levantando los brazos.

Juan Martín del Potro, el hombre nacido en Tandil, el que estuvo a punto de abandonar el tenis por esas persistentes lesiones en las muñecas, logró estar otra vez en la final de su Grand Slam preferido, Nueva York que ya lo adoptó como un hijo propio. Y llegó por méritos propios, demostrando que es uno de los mejores.

La cita es el domingo. El Arthur Ashe lo va a estar esperando. Todo Argentina también.



WILLIAMS VS. OSAKA

En la final del US Open Serena Williams (36) y Naomi Osaka (20) jugarán esta tarde en el Arthur Ashe Stadium (17 hs.) La ganadora de 23 Grand Slam, si gana hoy alcanzará a Margaret Court (AUS) como la más ganadora de la historia. Enfrente tendrá a Osaka, que con su triunfo ante Madison Keys, se convirtió en la primera jugadora japonesa en alcanzar una final de uno de los 4 torneos grandes.

Será el enfrentamiento de generaciones, Serena tiene la gloria, pero quiere quedar como las más ganadora, es una leyenda viviente del tenis. Por el lado de la jugadora nacida en Japón es la oportunidad de comenzar a entrar en la galería de las que hicieron historia en este deporte y ganando un Grand Slam, es una manera de dar el primer paso.

Williams es favorita por historia, por presencia física, por el tenis que le fluye por todo su cuerpo y tendrá a la gente a favor, pero Osaka pensará “el partido hay que jugarlo, déjenme que haga lo mío, por algo llegué a esta final” .

Mike Bryan / Jack Sock (USA) campeones en dobles: le ganaron 6-3 6-1 a Lukasz Kubot (POL) /Marcelo Melo (BRA), partido sin complicaciones para la pareja local, la ductilidad y capacidad para jugar dobles Bryan y todo la potencia y los tiros de fondo de Sock fueron mucho para Kubot / Melo.