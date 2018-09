Trump busca al topo de la Casa Blanca Internacionales 08 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FARGO, 8 (AFP-NA). - Donald Trump no logra despegar después de revelaciones sobre un supuesto caos en la Casa Blanca, y ahora quiere que la justicia investigue al funcionario de alto rango, que bajo anonimato, denunció su incompetencia y dice pertenecer a una "resistencia" silenciosa dentro del gobierno.

El presidente estadounidense acaba de sufrir una doble afrenta con la publicación, en un intervalo de 24 horas, de una columna de opinión en el The New York Times y los extractos de un libro también devastador del célebre periodista Bob Woodward, uno de los reporteros que destapó el caso Watergate que precipitó la caída de Richard Nixon.

Los dos textos lo describen como un hombre incapaz de entender los retos de la presidencia y contenido por sus colaboradores para evitar un desastre.

"Diría que (el secretario de Justicia) Jeff (Sessions) debería estar investigando quién fue el autor de ese artículo porque realmente creo que es (un tema) de seguridad nacional", dijo el viernes Trump a periodistas durante un viaje en el avión presidencial Air Force One, de Montana a Dakota del Norte.

La crisis en la que se hunde la Casa Blanca preocupa a los republicanos en su carrera hacia las elecciones parlamentarias de noviembre, en las que temen perder la mayoría en el Congreso. Consciente de lo que está en juego, Trump está multiplicando sus viajes de campaña, incluso pese a que su presencia en la primera línea de batalla puede ser un arma de doble filo.

Mientras, se mantiene el misterio que rodea a la identidad del "alto funcionario de la administración" que escribió el artículo anónimo publicado en The New York Times. En el artículo titulado "Soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump", un miembro del gobierno narró, bajo anonimato, como él y otros integrantes del staff luchan contra "las peores inclinaciones" de un presidente con un liderazgo que califica de "mezquino", "impetuoso" e "ineficaz". El estilo o la referencia a un evento o individuo: todas las pistas se estudian para tratar de identificarlo. Según el diario, la Casa Blanca tiene una lista de 12 posibles sospechosos.

Es notable que Trump, que nunca pierde la oportunidad de tildar a los periodistas como "enemigos del pueblo", los alentó ahora a redoblar sus esfuerzos en sus investigaciones por ubicar al responsable del artículo. "¡Sería una buena primicia!", señaló el mandatario.