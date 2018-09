José López apuntó contra De Vido

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El ex funcionario José López dijo que sufrió una "persecución" por parte del "Gobierno al que había pertenecido", el cual lo utilizó como "chivo expiatorio", al tiempo que aseguró que cuando lo apresaron con 9 millones de dólares, la Policía lo instó a que "dijera que el dinero de los bolsos era de (Lázaro) Báez" y que entonces se "podría ir".

Así lo sostuvo el detenido ex secretario de Obras Públicas, quien además aseguró que la primera abogada que tuvo, Fernanda Herrera -apodada "abogada hot"- así como quienes le sucedieron en su defensa, Fernando García y Diego Sánchez, fueron pagados e impuestos por el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

La declaración de López surge de una presentación que hizo ante la Cámara en lo Penal de Mercedes, donde pidió la revisión de la condena de un año y siete meses de prisión de efectivo cumplimiento por portación ilegal de arma de fuego.

Es que la noche del 14 de junio de 2016 no sólo fue sorprendido con bolsos que tenían casi 9 millones de dólares en el convento de General Rodríguez sino que también portaba un fusil.

A partir de considerar que no tuvo una defensa técnica eficaz, que lo instó a firmar un juicio abreviado perjudicial, es que López pidió una revisión de aquella condena y que la causa se tramite junto a la de enriquecimiento ilícito que está en jurisdicción federal, lo que está habilitado por el Código Procesal.

"La noche de los hechos y del procedimiento policial yo no estaba bien en ningún aspecto. Me refiero a lo emocional, psicológico, anímico e inclusive en mi libre arbitrio pues procedía sometido por el terror. Estaba nervioso y como paranoico, temiendo por mi persona y por mi familia", explicó el ex funcionario.

Y agregó: "Cuando fui detenido estuve dos noches entre Moreno y General Rodríguez y luego creo pasé a La Matanza unos días. El personal de seguridad insistía en que dijera que el dinero de los bolsos era de Báez y que entonces me podría ir, pero no lo hice porque no sabía que no era de Báez y pensaba que era una trampa que me estaban poniendo. Por otro lado yo no era amigo de Báez, pero los Kirchner sí; y entonces no sabía si me estaban probando o usando para otra cosa", aseguró.

Según sostuvo López, por aquellos días vivía una "persecución que venía surgiendo por parte del Gobierno al que había pertenecido", esto es el kirchnerismo.

"Me habían usado como chivo expiatorio. Se aseguraron exponerme a una detención y condena rápida para mantenerme disciplinado pero a la vez para vengarse de mi porque una de sus características precisamente es la venganza contra quienes consideran traidores. Consideran traidor a todo el que quiera abandonar el barco, tal como por ejemplo se decía de Sergio Massa", explicó el ex funcionario, que se encuentra en el programa de protección de testigos e imputados colaboradores.

Además, en la presentación que hizo a título personal en la Justicia de Mercedes apuntó contra aquellos abogados "cuyos honorarios serían pagados por Julio De Vido".

"La primera noche que estaba detenido me pusieron en un sitio que tenía tres camas y me esposaron a una cama por los dos extremos, unas esposas en un pie y otras en una mano. Fue ahí donde los guardias me mostraron dos tarjetas de abogados que yo no conocía ni sabía quien los mandaba diciéndome que tenía que elegir a alguno de ellos. Una tarjeta era de un abogado de apellido Núñez y la otra de Fernanda Herrera, decidiéndome por esta última", relató.

López dijo que fue en el Juzgado de Daniel Rafecas, sobre quien dijo que "responde a los Kirchner", que había conocido a la abogada Herrera.

"Poco después me llamó mucho la atención que esa abogada tuviera inmediata exposición pública en el programa de televisión de Marcelo Tinelli, producido por Cristóbal López y entendí que me la pusieron para hacer un show público destinado a ridiculizarme y atraer más la atención sobre mi persona desviándola de otros", remarcó.

Además, dijo que, tras quejarse de la abogada hot, "fue el abogado de Germán Nivello", ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien "apareció proponiendo a los abogados Diego Sánchez y Fernando García, cuyos honorarios serían pagados por Julio De Vido".

"Efectivamente, yo nunca les pagué nada", dijo sobre estos dos abogados, quienes le "indicaron que firmara el juicio abreviado que dio lugar a la condena" que ahora está pidiendo sea revisada, ya que –acotó- no le "explicaron las consecuencias perjudiciales que tendrían" para su libertad y defensa.

"Estos abogados también me recomendaron que firmara en capital un abreviado con el fiscal de juicio por una pena de seis años: me negué a firmar ese abreviado y fue así que logré cambiar por una defensa oficial", acotó en el escrito al que accedió NA.