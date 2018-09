Triaca: "No vemos despidos masivos"

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, aseguró que no se registran "despidos masivos" en el país, pero reconoció que "hay sectores con dificultades" y calificó de "oportunista" la actitud de algunos sindicalistas.

"Es un momento difícil para la Argentina y hay algunos que quieren aprovechar esta coyuntura para tratar de sacar ventaja política. La gente no es tonta y sabe que este es el camino que tenemos que recorrer. También hay gente que se permite decir cualquier cosa, como hemos escuchado en estos días", afirmó Triaca.

En declaraciones al diario La Nación, el funcionario consideró que "hay un contexto donde dejó de crecer el empleo, después de la crisis que se desató en mayo" y agregó: "En junio hubo salidas, sobre todo en sectores industriales y de comercio y, en menor medida, en el sector de la construcción".

"Creemos que hay algunas de estas cuestiones que son coyunturales y que se está esperando mayor nivel de previsibilidad para retomar el ritmo de crecimiento", evaluó.

Triaca dijo además que puso "en consideración del ministro" de Producción y Trabajo, Dante Sica, "acercar posibilidades de financiamiento para las pymes, trabajar en conjunto con la AFIP para mejorar los mecanismos de cobro de impuestos pero sin ahogarlas, y por otro lado, programas de asistencia al empleo, como el Repro, al que le cambiamos los procedimientos para que se aceleren sus beneficios".

Señaló que desde su Secretaría no ven que existan "despidos masivos" pero afirmó que "hay sectores que tienen dificultades" y agregó: "Algún organismo del Estado, por ejemplo, que tiene que hacer una adecuación de dotaciones, pero estamos cuidando también los recursos de todos los contribuyentes".



MARCHA POR EL

MINISTERIO

Por otra parte, los trabajadores que formaban parte del eliminado Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se movilizaron este viernes al mediodía contra la decisión del presidente Mauricio Macri de convertir la cartera en una Secretaría.

La Junta Interna de ATE rechazó "la desjerarquización del Ministerio" y advirtió acerca del "peligro que dicha unificación implica para el personal de las áreas administrativas, la Secretaría de Empleo -virtualmente paralizada hace meses- y la Secretaría de la Seguridad social, que sería traspasada a la ANSeS, la cual a su vez ahora pasaría a depender de Seguridad Social".

"Desmantelar el Ministerio de Trabajo para dejarlo con funciones reducidas y subordinado al Ministerio de Producción es un claro mensaje para el conjunto de las y los trabajadores: los derechos laborales pasan a depender hoy del capricho y el lobby empresarial", denunciaron.