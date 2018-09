Boca aguantó y luego goleó ante San Martín Deportes 08 de septiembre de 2018 Redacción Por COPA ARGENTINA

FOTO NA CHEQUE./ Boca se metió en octavos de final.

FORMOSA, 8 (NA) - Boca logró pasar el sofocón de la mano de Esteban Andrada y pudo aprovechar las ocasiones que tuvo para clasificarse a los octavos de final de la Copa Argentina, al vencer ayer a San Martín de Tucumán por 2 a 0. Los goles del equipo "Xeneize" los marcaron el colombiano Edwin Cardona, a los 31 minutos del segundo tiempo, y Ramón "Wanchope" Abila, a los 45, de penal. Ahora el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto se medirá en los octavos de final ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que había dejado en el camino a Olimpo de Bahía Blanca. San Martín de Tucumán terminó con diez hombres por la expulsión del mediocampista Adrián Arregui, a los 43 del complemento.



INICIO CON DUDAS

Errores defensivos, sin marca ni recuperación y con poco peso ofensivo, el primer tiempo Boca no lo jugó, sino que lo padeció, salvo por una jugada fortuita de Benedetto, y por eso no extrañó que Andrada fuera el mejor hombre de la cancha. A los 13 minutos, Espíndola quedó mano a mano ante Andrada y el arquero le ahogó el grito de gol, y a los 17 un centro de Martínez desde la izquierda terminó en una volea de Bieler, que estrelló el balón en el poste izquierdo.

Si bien en los primeros cinco minutos del complemento San Martín tuvo dos chances que logró sacar Andrada, ante remates de Nicolás Giménez y Gonzalo Rodríguez. Luego de eso todo comenzó a ser favorable a Boca, en parte por el cansancio de los jugadores del equipo tucumano, y otra porque el ingreso de Tévez por Zárate le dio claridad a la ofensiva auriazul.

En una combinación de "Carlitos" con Cardona, el colombiano llegó al borde del área y tras desviarse en un defensor, Arce no logró contener y así Boca se puso en ventaja. San Martín perdió la marca, los cambios a Boca le dieron oxígeno y mejoría y sobre el final Espinoza fue derribado por Cahais en el área. El penal lo ejecutó de gran forma Ábila, para poner el 2-0 final.



BOCA 2 - SAN MARTIN 0

Estadio: Antonio Romero (Formosa). Árbitro: Silvio Trucco.

Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Pablo Pérez, Fernando Gago (71' Espinoza), Agustín Almendra; Mauro Zárate (57 Carlos Tevez), Edwin Cardona y Darío Benedetto (79' Ramón Abila). DT: Guillermo Barros Schelotto.

San Martín (T): Ignacio Arce; Emiliano Purita, Lucas Acevedo, Matías Cahais, Maximiliano Martínez; Adrián Arregui, Gonzalo Rodríguez (71' Marcos Figueroa), Nicolás Giménez (71' Tino Costa), Matías García, Fabián Espíndola (84' Franco Costa); Claudio Bieler. DT: Rubén Forestello.

Goles en el segundo tiempo: 31m Cardona (BJ), 45m Ábila (BJ), de penal.

Incidencias en el segundo tiempo: 43m expulsado Arregui (SM).