"El Presupuesto será una suerte de anteproyecto"

El intendente Luis Castellano, confirmó ayer a este Diario que "a pesar de la volatilidad de las variables de la macroeconomía vamos a enviar el proyecto de Presupuesto 2019 al Concejo en tiempo y forma, es decir a fines de este mes de septiembre". No obstante, consideró que "en realidad consideramos que se tratará de un anteproyecto que deberá permanecer en permanente revisión desde que se presente ante los concejales hasta el momento en que sea aprobado, incluso después también porque no hay certezas en un escenario altamente complicado".

"Estamos a 20 días del límite del plazo para enviar el Presupuesto al Concejo. No está contemplada la posibilidad de enviar más tarde el proyecto. Por eso vamos a cumplir con los tiempos, lo que estoy seguro es que las estimaciones que presentemos debe ser tomado prácticamente como un anteproyecto, no es el definitivo sino que deberá ser actualizado mes a mes", insistió. "Es muy difícil imaginar cómo será el año que viene, ¿cómo podemos planificar en este escenario?", agregó.

Respecto de la situación social en Rafaela, Castellano descartó que se produzcan estallidos. "Nosotros estamos trabajando decididamente con las acciones de contención. El miércoles junto al gabinete social hicimos una evaluación del aumento de la demanda y para prever la modificación de las partidas presupuestarias reasignando fondos para atender cuestiones alimentarias porque la gente no llega a fin de mes", señaló. "El tema laboral también es preocupante porque si bien no hay despidos masivos, en los últimos años han ingresado al mercado del trabajo muchos jóvenes que hoy no tienen un empleo. Se han terminado las changas y bajó el nivel del cuentapropismo. El comercio barrial está deprimido por la caída del consumo", consideró.

Castellano sostuvo que "la crisis se presenta en toda su dimensión en el nivel alimentario, en el laboral y también en el área de la salud, en este sentido observamos respuestas ineficientes en los organismos nacionales, como el PAMI, porque a los jubilados no da una respuesta satisfactoria en medicamentos, pañales y prótesis".

Por otra parte, el Intendente admitió que "en lo que hace a ingresos de recursos se se verifica una caída de en todos los aspectos, tanto en la coparticipación como en los recursos propios como la Tasa, el Derecho de Registro de Inspección, Patentes y Contribución por Mejoras".

"Nos golpean fuerte dos temas. Por un lado la eliminación decidida en forma unilateral por la Nación del Fondo Federal Solidario, que representa en el año casi 13 millones de pesos para la ciudad. Por el otro lado, estamos muy alarmados por el anuncio de la quita del subsidio al transporte. Porque esto implicaría en nuestro servicio del transporte urbano de pasajeros un impacto fuerte que nos hace perder casi 25 millones de pesos al año. Para hacer sustentable el servicio, deberíamos llevar el precio del boleto a entre 25 y 30 pesos", advirtió Castellano. Sin embargo, indicó que "al no estar claro cómo avanzará este tema, hay una luz amarilla y todavía no hay que hacer conclusiones".

Por último, el titular del Ejecutivo reconoció "una gran preocupación para poder cumplir con el acuerdo firmado por la Festram con los municipios y comunas de la Provincia, que es del 18 por ciento más cláusula gatillo". "No sabemos cuál será la inflación al terminar el año, es difícil de estimar cuánto más fondos vamos a necesitar para pagar la cláusula gatillo, es un dinero que no está presupuestado en ningún lado", concluyó.