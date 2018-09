Para Macri, el actual tipo de cambio es competitivo Nacionales 08 de septiembre de 2018 Redacción Por EL PRESIDENTE DESTACO EL ROL DE CAPUTO: "ES ALGUIEN QUE SABE"

FOTO NA EN MENDOZA. Macri, junto a Cornejo y Frigerio.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - En el cierre de una semana en la que el dólar parece haberse estabilizado por debajo de los 40 pesos, el presidente Mauricio Macri aseguró ayer que el tipo de cambio actual "es sumamente competitivo", aunque pidió "no atarse a ningún número".

Luego de que escasos días atrás la cotización del billete verde se disparara por encima de los 41 pesos, el mandatario también destacó la gestión de Luis Caputo como presidente del Banco Central, ya que subrayó que "es alguien que sabe".

En conferencia de prensa en el distrito mendocino de Luján de Cuyo, el jefe de Estado se refirió a la actividad de la divisa norteamericana y los beneficios respecto al turismo receptivo y a las exportaciones, así como también ratificó que se mantendrá un tipo de cambio flotante.

"Creemos que el tipo de cambio que tenemos es sumamente competitivo, nadie ha fijado cuál es el rango, en el orden que tenemos hoy, no nos atemos a números", sostuvo el Jefe de Estado acompañado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Asimismo, Macri también se expresó respecto a la devaluación del peso, que en lo que va del año ya fue de más del 100%. "La devaluación genera mayor inflación, pero somos optimistas que estabilizando las cosas la inflación bajará y el año que viene será mucho mejor", manifestó.



SAQUEOS

Por otra parte, Macri aseguró que los intentos de saqueo que se produjeron en distintos puntos del país fueron "organizados por pequeños grupos" y aclaró que no hay información que indique que fueron "orquestados desde los altos niveles de la política". De esta manera, tomó distancia de los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había responsabilizado a sectores del kirchnerismo.

En medio de la dura situación económica y social que afecta a la Argentina, el líder del PRO llamó a "estar alertas porque siempre ante cualquier situación hay algunas que quieren aprovechar para sacar algún beneficio personal".



ACERCAMIENTO A LA UCR

Con su visita a Mendoza, Macri renovó las señales de acercamiento a la UCR en medio de la tensión en el centenario partido por el rumbo de Cambiemos y la crisis en el vínculo con la diputada Elisa Carrió.

"Cuando arrancamos con Cambiemos nos decían que ni siquiera íbamos a llegar juntos a las elecciones y ahora van dos años y medio que estamos trabajando muy bien", sostuvo el Presidente al compartir una conferencia de prensa junto al gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, en la bodega Bressia de Luján de Cuyo donde participó de una reunión dela Mesa de Competitividad Vitivinícola.