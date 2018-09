Docentes universitarios firmaron acuerdo salarial

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La mayoría de los gremios de docentes universitarios aceptó ayer la oferta salarial del Gobierno de entre el 24 y 26%, con cláusula de revisión, lo que permitirá destrabar el extenso conflicto que mantenía paralizadas las casas de altos estudios públicas del país desde hacía más de un mes.

La Conadu Histórica no aceptó la propuesta, al igual que el año pasado, aunque los otros cinco gremios del sector sí lo hizo, según anunció el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, en una conferencia de prensa.

"Acabamos de firmar la discusión salarial de docentes universitarios con los gremios que estuvieron presentes, excepto la Conadu Histórica", sostuvo el funcionario nacional tras la reunión paritaria realizada en el Palacio Pizzurno.

Del encuentro también participaron la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela, y los representantes de los sindicatos Conadu, UDA, FAGDUT y FEDUN.

La oferta oficial, conformada a través de sumas remunerativas no bonificables, contiene aumentos escalonados que representan entre un 24 y un 26%, según las categorías docentes, y el incremento se cobrará con los haberes de octubre.

Está previsto también aplicar una cláusula de revisión luego de conocido el índice de diciembre 2018 y otra para "enero o febrero" próximos, según dijo Finocchiaro, quien destacó que en la reunión hubo "un clima de cordialidad" y que la oferta salarial implicó un "esfuerzo para el Gobierno nacional".

De acuerdo con la oferta, los aumentos serán de 24% para los cargos de titulares, de 25% en el caso de los adjuntos, de un 25,5% para los jefes de trabajos prácticos (JTP), y de 26% para los ayudantes.

"Acordó un porcentaje muy mayoritario de los gremios, creemos que no hay lugar para más paros, los que no están de acuerdo podrán manifestar su desacuerdo pero con otras medidas", agregó el ministro.

No obstante, los sindicatos que aceptaron la propuesta aclararon que mantienen en pie el paro del jueves próximo, en adhesión a la huelga que convocó CTERA en reclamo de "mayor presupuesto para Educación".

Conadu, federación con mayor representación gremial de los profesores universitarios, investigadores y científicos de Argentina, con más del 40% de participación en el sector, aceptó la propuesta en un plenario que realizó este mismo viernes.

"Los compañeros y las compañeras decidieron aprobar la propuesta salarial teniendo en cuenta que fue una propuesta que logramos arrancarle al Gobierno. Es un triunfo de la movilización y de la lucha en las calles durante meses", remarcó en un comunicado el titular de Conadu, Carlos De Feo.

Por su parte, la Conadu Histórica también realizó su propio plenario en el que rechazó la oferta salarial, insistiendo con su pedido de un 30% de incremento salarial más cláusula gatillo.

En tanto, CTERA no asistió a la reunión con el Gobierno porque "todavía estaban evaluando la propuesta con las bases", comentó Finocchiaro.

Se trató de un duro conflicto salarial que afectó el dictado de clases en 57 universidades públicas de todo el país y que prácticamente impidió el inicio del segundo cuatrimestre, pautado para principios de agosto.

Al respecto, en la rueda de prensa, Finocchiaro señaló: "Debíamos haberla cerrado hace tiempo (la paritaria). Pero cuando se desató la tormenta (en referencia a los dos corridas cambiarias que hicieron subir fuerte el dólar) era difícil hacer una oferta clara y que podamos pagar".