Confirmaron la fecha del pago de la AUH

Luego del anuncio del gobierno nacional del lunes último, en las últimas horas confirmaron la fecha del pago bono adicional de la AUH (Asignación Universal por Hijo): será el próximo miércoles 12 de septiembre percibirán el bono de $ 1.200 los beneficiarios.

El gobierno nacional entregará bonos de ayuda social para contener el impacto de la crisis económica, la devaluación y el traslado a precios en los sectores más vulnerables. Serán dos bonos que estarán destinados a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Uno se pagará en septiembre y el otro en diciembre, y serán adicionales al pago de la AUH.

¿A quiénes alcanza la AUH?

Según datos oficiales, el 87,4% de los niños y niñas de la Argentina recibe alguna cobertura por parte del Estado. En total, son algo más de 3,9 millones de chicos los que cobran la AUH, una prestación dirigida a los hijos menores de 18 años de desocupados, trabajadores no registrados con ingresos inferiores al salario mínimo, monotributistas sociales y empleadas del servicio doméstico.

Al respecto, el doctor Sergio Aye, titular de la UDAI Rafaela de la ANSeS, expresó ante la consulta de un cronista de LA OPINION que "los beneficiarios de la AUH van a cobrar un extra de $ 1.200, aparte de la asignación que es de $ 1.684, que incluye el aumento de setiembre que es del 6,68%; se trata del tercer aumento del año. Además, habrá otro pago en diciembre que no está la fecha determinada de $ 1.500".

Por su parte, el director ejecutivo de ANSeS, Emilio Basavilbaso, anunció ayer en el partido bonaerense de Cañuelas, ante medios locales y madres titulares de la Asignación Universal por Hijo que “desde el próximo miércoles 12 los cuatro millones de niños que están cubiertos por dicha Asignación comenzarán a cobrar el refuerzo extraordinario de $ 1.200 de septiembre”, y agregó: “somos conscientes de la situación del país y estamos junto a quienes más lo necesitan, por eso desde el organismo adoptamos esta medida, que se replicará en el mes de diciembre”.

En el centro de jubilados Tito Garavaglia, el titular de ANSeS añadió: “aumentamos la cobertura nacional en 300 mil niños que aún no la cobraban y nosotros, con múltiples operativos, logramos incluirlos”. Luego, Basavilbaso subrayó: “estos encuentros con las mamás son importantes, ya que nos interesamos por sus necesidades y consultas, para ver qué cosas funcionan y qué otras hay para mejorar”.

Fechas de pago: documentos terminados en 0 y 1 el día 12, 2 y 3 el día 13, 4 y 5 el 14, 6 y 7 el día 17, y 8 y 9 el martes 18 de setiembre.