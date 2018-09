Florentina impugnó a Mantaras Locales 08 de septiembre de 2018 Redacción Por PRETENDE SER JUEZ EN VERA

La Asociación Civil "Florentina" de nuestra ciudad presentó ante la Legislatura de la Provincia una impugnación a la candidatura del Dr. José Antonio Mantaras para ser Juez de Cámara de Apelación Penal de la ciudad de Vera. El motivo del mismo es por un caso en donde, siendo fiscal, no apeló y "revictimizaron a la mujer y basado en estereotipos".

Soledad Comini, una de las referentes, le comentó a LA OPINION: "la semana que viene tengo una entrevista personal por la impugnación presentada ante la mesa de movimientos de la Honorable Cámara de Senadores; y por disposición del presidente de la Comisión de Acuerdos, senador Raúl Gramajo en la sede de la Legislatura".

Se trata de la actuación del abogado en un caso de 2011, en donde una joven de 19 años de Reconquista -Dpto Gral. Obligado – a quien llamamos CER para preservar su identidad-, denunció a su padre quien desde los 13 años, la violaba sistemáticamente, conducta que repetía con otras hijas.

El juez de Sentencia en lo Penal de Vera, Nicolás Muse Chemes, lo sobreseyó al considerar que tenía dudas para luego fallar a favor del imputado. En 2012 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera ratificó la sentencia absolutoria del progenitor que quedó firme, ya que el fiscal -Mantaras- no apeló la resolución. El hombre volvió a su barrio y organizó una fiesta con familiares y vecinos para festejar su libertad. Las víctimas no fueron notificadas de la sentencia: la conocieron un año después, y tampoco tuvieron representación legal.

El caso llegó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Hace unas semanas, el propio gobernador Miguel Lifschitz debió pedir disculpas por este caso.