Ceballos estará en Peñarol y Quilmes

La Neutral de Arbitros de la Liga Rafaelina de Fútbol dio anoche las designaciones para los encuentros del fin de semana. En Primera A se completará la séptima fecha, luego de la victoria de Libertad ante Unión por 1 a 0 y el empate 0 a 0 entre Sportivo Norte y 9 de Julio, en los adelantos disputados el jueves.

El "clásico de los rieles", entre Peñarol y Quilmes, será dirigido por Franco Ceballos. En tanto, el otro puntero junto a los de Villa Rosas, Ben Hur, recibirá a Tacural con el contralor de Víctor Colman.

Este es el detalle de las ternas para los cotejos de Primera A, a iniciarse mañana a las 15.30 (14 reserva): Ferrocarril del Estado vs. Atlético Rafaela, Guillermo Tartaglia (Ercole N. – Rodriguez Fernando); Argentino de Humberto vs. Brown de San Vicente, Sebastián Garetto (Luque N. – Aguilar A.); Florida de Clucellas vs. Dep. Ramona, Rodrigo Pérez (Mansilla M. – Villarruel F.); Ben Hur vs. Dep. Tacural, Víctor Colman (Celis B. – Milanesio S.) y Peñarol vs. Quilmes, Franco Ceballos (Retamoso M. – Morero G.).



CLAUSURA DE 3 FECHAS A SAN ANTONIO

Esta semana el Tribunal de Penas de la Liga Rafaelina de Fútbol dio el fallo del expediente por los incidentes del partido entre Belgrano de San Antonio y Dep. Susana, que tomaron fundamentalmente estado público por la agresión al arquero suplente y médico de Susana, Dr. Mauricio Melano.

El fallo expresa: visto el informe arbitral y los descargos presentados en tiempo y forma. Resuelve: a- sancionar al Club Belgrano de San Antonio con la pena de Multa VER 50 por 3 partidos (Art. 80); b- sancionar al Club Belgrano de San Antonio con la pena de clausura de cancha por 3 partidos (Art. 81); c- sancionar al Sr. Omar Zeballos (Presidente de la Sub-Comisión de Fútbol de Belgrano) con la pena de 6 meses de suspensión (Art. 246-287-253).