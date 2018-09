Marta Pascual salió en defensa de la oposición Locales 08 de septiembre de 2018 Redacción Por "SOMOS HONESTOS Y EDUCADOS"

La concejal de Cambiemos, Marta Pascual, ha decidido utilizar las redes sociales como forma de dar a conocer o aclarar posiciones. El día jueves lo hizo para señalar que el PAMI no había interrumpido la asistencia con pañales al Hogar de Anciano "Magdalena de Lorenzi". Y ayer, sus posteos estuvieron dirigidos directamente a responderle al Ejecutivo.

Bajo el título: "Somos honestos y educados" -y acompañados por la foto de tres tapas de un matutino que no es LA OPINION- la exdemoprogresista indicó: "un nuevo exabrupto del ejecutivo local hacia el bloque de Cambiemos. Una desmesurada manera de opinar por parte de los funcionarios municipales, seguramente con el aval del intendente, porque la historia se repite. Ya no tenemos dudas que sugerir, proponer u obtener información de ejecución presupuestaria desestabiliza al ejecutivo".

"Para tener una relación dialoguista y de colaboración el bloque de Cambiemos debiera señalar algunos baches en las calles de la ciudad, y no mucho más que eso", dijo y agregó: "estamos viviendo un momento crítico en la Argentina, pero estoy convencida de que este no será uno más, porque cuando logremos sortearlo, Argentina saldrá fortalecida para emprender finalmente un camino de recuperación y previsibilidad con el esfuerzo y el acompañamiento de un pueblo que tiene muchas expectativas en un cambio de viejos paradigmas. Mientras tanto los políticos, responsables de tantos fracasos y crisis recurrentes, en particular los que gobiernan desde hace décadas, debieran tener una cuota necesaria de humildad y aplomo para mirar hacia atrás y observar desde donde venimos".

"El bloque mayoritario en el Concejo Municipal, porque así lo decidió el voto de los ciudadanos de Rafaela, continuará trabajando con responsabilidad institucional y permanente actitud de diálogo, respeto y superación por la ciudad de todos", concluyó la edil.

¿Habrá respuesta?