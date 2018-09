Clausuraron un geriátrico tras comprobarse diversas faltas Locales 08 de septiembre de 2018 Redacción Por EL LOCAL SE ENCUENTRA EN AV. FANTI AL 1400

Este viernes el municipio a través del Juez de Faltas municipal, Rubén Pavetti, realizó la clausura preventiva de un geriátrico ubicado en avenida Luis Fanti al 1040, teniendo en cuenta un pedido y con anuencia de la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Vimo.

La inspección estuvo a cargo de la licenciada en Trabajo Social, Jorgelina Donatti, quien pudo comprobar la falta de condiciones de seguridad, limpieza, servicio de emergencia y un grupo de internos mayor al habilitado. Además, la profesional detectó que los internos cuestionaban la falta de médico de cabecera.

Esta clausura preventiva tiene un plazo de 20 días para que la institución regularice todas las faltas. Dentro de este plazo deberá volver a tener 5 internos (en la actualidad atendían a 12 personas), entregar los datos de los familiares para que la Secretaría de Desarrollo Social se ocupe de contactarse con ellos y así reubicar a los internos en otros geriátricos.

En declaraciones a LT28, Vimo dio detalles de la situación en la que se encontraban los abuelos. “Cuando llegamos había solamente una persona asistiendo a los adultos mayores cuando no puede ser así. Llegamos a las 13 horas y no habían desayunado”, señaló la funcionaria.

“Lo que corresponde en la situación es que el Juez de Faltas vaya a constatar lo que está sucediendo para labrar el acta correspondiente para que se regularice. Lo que nosotros necesitamos es colaborar con las familias. Por eso, a partir de esta mañana empezamos a comunicarnos con todas las familias de las personas que están ahí para reubicar a las que se pueda y que este geriátrico funcione como debe con la capacidad edilicia que tiene para cinco personas y con el recurso humano que las atienda dignamente”, explicó Vimo.

“Hay un adulto con una lesión muy grave en uno de los pies, con los últimos tres dedos con una gangrena seca. Todo lo que estoy planteando es lo que se objetivó en la inspección de ayer. Estamos poniendo en conocimiento a los familiares. Yo estoy relatando lo que vi y lo que vio el Juez de Faltas y los procedimientos que venimos haciendo”, afirmó.

“Nosotros estamos ayudando a las familias, no los estamos juzgando. Lo que quiero es ayudar a las familias y a los abuelos. Dos o tres han planteado que tenían hambre, eso yo no lo puedo permitir”, aseguró.