9 de Julio y Sportivo debutarán el domingo

La segunda jornada de la Copa Santa Fe, que marcará el debut de los clubes rafaelinos 9 de Julio y Sportivo Norte, será este domingo 9 de septiembre. Los mencionados clubes tendrán la posibilidad de disputar la competencia en representación de la Federación del Oeste Santafesino, de acuerdo a su actuación en el torneo de dicha Liga el año pasado.

Leonas y Panteras, que compartirán el micro para abaratar costos del viaje ante los altos costos del transporte por el aumento de los combustibles, jugarán en la sede del Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI), donde habrá 4 partidos, con este detalle: 10:30 horas Panteras Tacuarendí vs GER A; 12:30 STIC Las Toscas vs Atlético del Rosario A; 14:30 Adelante Reconquista vs Sportivo Norte Rafaela; 16:30 Deportivo Alejandra vs 9 de Julio Rafaela.

Sede Rufino, Club Social Rufino: 4 partidos, 10:30 Newbery Rufino vs Atlético Carcarañá; 12:30 La Salle Santa Fe vs Independiente Bigand; 14:30 Rosario Rowing vs Colón San Justo y 16:30 Social Rufino vs N.O.B. A Rosario.



PRESENTACION

El gobernador Miguel Lifschitz presentó este jueves la Copa Santa Fe Hockey, certamen supervisado por la secretaría de Desarrollo Deportivo y coordinado por la Asociación Civil Más Hockey, que lidera la ex integrante de las Leonas, Ayelén Stepnik. “Un gusto recibirlos en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, que es el ámbito habitual de los actos institucionales de la provincia, y que en los últimos años también se ha convertido en un ámbito de presentación y de celebración de eventos muy importantes vinculados al deporte”, destacó Lifschitz.

La titular de la Asociación Civil Más Hockey, Ayelén Stepnik, aseguró que “para nosotros es un gran desafío llevar esta segunda edición adelante por el éxito que tuvo el año pasado”. “Estamos muy contentos de que la copa sea parte de esta realidad que está viviendo el hockey de la provincia, gracias a una decisión política del señor gobernador que se ve reflejada en inversiones y en aportes económicos para torneos”.

En esta edición participan equipos afiliados a las cuatro asociaciones y las seis ligas independientes del norte de la provincia. Son 32 equipos que disputarán las seis etapas del certamen y, en total, se desarrollarán 31 partidos bajo el sistema de simple eliminación. Para participar de dicho torneo se tuvieron en cuenta los resultados de los campeonatos oficiales del año 2017, tal como lo marca el reglamento de la competencia.