CRAR tiene un duelo muy trascendente ante "Uni"

Otro encuentro decisivo para sus aspiraciones de seguir luchando por uno de los dos cupos para jugar la Zona Campeonato del TRL 2019 tendrá este sábado CRAR. A partir de las 16, el equipo dirigido por Enrique López Durando estará recibiendo por la quinta fecha de la Reclasificación a Universitario de Santa Fe, con el arbitraje de Federico González (URR). Desde las 12.45 será la pre-reserva (Gustavo Rostagno) y a las 14.15 jugarán en Reserva (Martín Jaime).

El equipo rafaelino viene de lograr un valioso y agónico triunfo como visitante ante Provincial de Rosario, tanto en el resultado en sí como en la forma que se consiguió, ubicándose junto a La Salle en la segunda posición con 14 unidades, a 4 del puntero Rowing. Universitario, en tanto, tiene 10 junto con Los Caranchos y comparten el cuarto puesto.

En el compromiso de este sábado se producirá el ingreso de Leonardo Sabelotti por Juan Pablo Imvinkelried (lesionado en un hombro en el último partido) en la tercera línea y de Maximiliano Bertholt en su posición habitual de medio scrum, produciéndose el corrimiento de Ricardo Brown como wing, en lugar de Esteban Rebaudengo.

La formación será con: 1- Matías Rocchi, 2- Martín Zegaib, 3- Daniel Espíndola; 4- Mariano Ferrero (c) y 5- Franco Davicino; 6- Leonardo Sabelotti, 7- Facundo Aimo y 8- Nicolás Gutiérrez; 9- Maximiliano Bertholt y 10- Pablo Villar; 11- Ricardo Brown, 12- José Williner, 13- Guillermo Brown, 14- Joaquín Cescut; 15- Santiago Kerstens.



RESTO DE LA FECHA

Provincial vs. Los Pampas (Leandro Magnabosco); Rowing vs. Tilcara (Javier Villalba); Alma Juniors vs. La Salle (Ulises Ruiz) y Los Caranchos vs. Logaritmo (Leonidas Diez).



JUVENILES

Se juega hoy la segunda fecha de la fase final del torneo Dos Orillas de divisiones juveniles. CRAR por el Final Six de M-15 y M-16 estará recibiendo a Estudiantes de Paraná, a las 11.30 y 13, respectivamente. Franco Merlino dirigirá en la categoría menor y Federico Burckwardt en M-16.

La categoría M-19, que también juega por el título, visitará a Estudiantes de Paraná a las 13.30 con arbitraje de Eva Guerra. Por último, el M-17 que disputa la Reubicación, será visitante ante La Salle desde las 12 (Juan P. Ferino).