Las panaderías, preocupadas por el aumento de la harina Locales 08 de septiembre de 2018 Por Adrián Gerbaudo La bolsa pasó de 650 pesos a $ 870. En febrero costaba $ 320. En las últimas horas, los negocios del rubro aumentaron y llevaron el kilo a unos 50 pesos, aunque debería estar $ 10 más caro. También subieron otros insumos, además de los servicios públicos.

FOTO ARCHIVO EL DE CADA DIA./ La crisis llegó hasta las panaderías.

Desde mayo a esta parte, los argentinos vivimos pendientes del precio del dólar. La tensión máxima llegó en agosto. Desde principio de año hasta ahora, el peso argentino se devaluó en un 100% nominalmente, pasando de unos 18 a los 38 actuales. Las consecuencias de esa depreciación se están notando ahora, con los continuos incrementos de precios. En especial, los que forman parte de la canasta básica de alimentos, como el pan.

En todos los canales de televisión porteños vemos como el kilo cuesta $ 90. Pero esa realidad no es la de Rafaela, en donde el precio ronda entre los $ 50 y $ 55. Así lo señaló José Luis Angeletti, propietario de Evamar, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

"La situación se da a partir del precio del trigo y, por ende, el valor de la bolsa de harina. Pasó de costar $ 650, $ 660 a $ 860-$ 870. He sabido de algunos casos que llegó hasta casi los $ 900. Es un incremento bastante importante. Yo diría que hasta preocupante porque no es fácil después trasladar eso, tenemos una realidad que es muy complicada con el tema de salarios y las otras subas que vienen junto.También tenemos incrementos con servicios y otros insumos", señaló el empresario.

Angeletti reconoce que el precio por kilo debería estar cerca de $ 60. "Pero yo sostengo que vos tenés que dejar de ganar un poco, rescindir un poco para ayudar a la situación. Sino, obviamente la gente no tiene para comprar. Si querés tener movimiento, tenés que resignar un poco tu porcentaje", dijo. Reconoció que recién el jueves modificó el precio. "En Buenos Aires mantienen el porcentaje de ganancia. Nosotros tenemos facturas de 7 u 8 pesos y ellos la tienen a 120 la docena".

Admitió que es un momento complicado, pero no es el primero: "tengo 55 años. Estas tormentas ya las vi. Yo quiero trabajar y estar tranquilo, pero no se puede proyectar nada".

Los servicios también aumentaron y afectan tanto la electricidad como el gas. "Antes no pagaba casi nada de gas. Cuando tenías que hacer un presupuesto, no lo tenías en cuenta en el costo, porque pasaba desapercibido. Hasta creo que daba vergüenza pagar la boleta. Ahora se fue para otro lado. O sea, todos los extremos son malos. Porque cuando te llega la boleta de luz, ¿cómo hacés a trasladarle ese costo a la gente? Porque nos insume mucho. Tenés que tratar de cuidarte de manejar con precaución, con mucho cuidado para no caerte y porque después no podés levantarte", describió.

Una de las esperanzas es que, con las retenciones, el precio se estabilice y que ya no convenga tanto exportar. "Si en febrero, cuando costaba la bolsa de harina $ 320, nos hubieran dicho que ahora iba a costar casi $ 900 no lo creíamos. Ahora hay gente que dice que podría llegar a $ 1000 en 6 meses. Los viajantes nos dicen que no. Pero ya no me asombra ni me asusta nada".